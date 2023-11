EA Sports FC 24 a réuni les fans de football dans un jeu qui n'a pas forcément su satisfaire les attentes du plus grand nombre. Le titre a été victime de nombreuses moqueries de la part des internautes. Pour cause, la modélisation des joueurs sur la jaquette et dans le premier trailer laissait à désirer. Malheureusement, ça ne s'est pas arrangé lors de la sortie, car un bon paquet de bugs étaient présents. EA s'efforce donc de les faire disparaître, et pour ce faire, il a déployé un nouveau patch conséquent.

EA FC 24 corrige de gros bugs gênants

La dernière fois que le jeu de foot a obtenu une update, c'était il y a un peu plus d'un mois. La quatrième mise à jour était porteuse de bonnes nouvelles. Au menu, on retrouvait des correctifs concernant le gameplay, l'audio, les visuels ou encore les clubs. Le souci, c'est qu'un bug catastrophique s'est glissé à ce moment-là dans EA FC 24. Son surnom : « le drible du mollet ». Pour l'activer, il fallait utiliser une capacité signature, le Style de jeu « Trickster+ », qui permet de faire le beau jeu sur le terrain tout en subtilisant la balle à l'adversaire. Mais manque de bol, à la fin du mouvement, la balle se collait au mollet du joueur voire même dans ses mains.

Le studio a vite réagi en supprimant temporairement la mécanique qui permettait aisément de mettre des buts. Cela vous montre le type de déboires qu'a pu connaître EA FC 24, et les raisons derrière l'arrivée des gros patchs. Quant à la nouvelle update, elle va aussi régler de gros problèmes qui impactaient l'expérience. On pense notamment à celui où on pouvait, sans le vouloir, récupérer le ballon après une animation de perte d'équilibre sur un tacle. Ou à celui qui permettait à des athlètes rentrant sur le terrain de traverser temporairement le corps des autres. Globalement, le gameplay sera moins soumis à des bugs gênants, et c'est une excellente nouvelle pour les détenteurs du jeu.

Notes de patch de la version 1.05

Comme d'habitude, si vous êtes curieux, nous vous proposons la liste complète des retouches apportées à EA FC 24 par cette mise à jour 1.05. Attendez-vous également à plus de stabilité en jeu.

Ultimate Team

Résolution de problèmes de stabilité lors de l’accès à la boutique via un écran Évolutions.

Dans certains scénarios spécifiques, les éléments j. en cours d’Évolution pouvaient avoir perdu de manière non intentionnelle certains Styles de jeu.

Les éléments j. impactés devraient maintenant disposer des bons Styles de jeu.

Correction d’un problème de stabilité qui pouvait se produire lors de la tentative de lancement de match avec certains éléments j. Évolution dans l’équipe.

Gameplay

Légère réduction de la vitesse des passes à ras de terre effectuées dans des angles extrêmes.

Réduction de la précision potentielle des centres effectués par des athlètes disposant des Styles de jeu Passe travaillée et Passe travaillée+.

Amélioration des réactions des gardiens et gardiennes sur les tirs cadrés vers le premier poteau.

Dans certains cas, les athlètes contrôlés par vous pouvaient se déplacer sur la trajectoire du ballon lorsque vous ne leur demandiez pas.

Correction de certains cas où les athlètes avec le ballon le récupéraient de manière non intentionnelle après une animation de perte d'équilibre sur un tacle.

Les passes avec effet contextuelles pouvaient être effectuées par des athlètes n'ayant pas les Styles de jeu Passe incisive, Passe incisive+, Passe de l'extérieur du pied et Passe de l'extérieur du pied+.

Dans certains cas, un centre demandé pouvait amener l'athlète avec le ballon à faire un passement de jambes au-dessus du ballon plutôt qu'à effectuer un centre avec le pied le plus proche de la ligne de touche.

Dans certains cas, les gardiens et les gardiennes n’utilisaient pas la puissance souhaitée sur les déviations du ballon.

Une passe en première intention pouvait avoir été demandée accidentellement lors de l'activation de verrouillage d'athlète.

Après un carton rouge reçu par un gardien ou une gardienne, l’écran Gestion d’équipe pouvait rester figé.

Dans certaines situations, les animations de course d’élan sur les coups de pied arrêtés n’étaient pas toujours correctement lancées.

Les athlètes revenant en jeu depuis l’extérieur du terrain pouvaient parfois passer à travers d’autres athlètes.

Mode Carrière de EA FC 24

Dans certains cas, les athlètes ne récupéraient pas leur endurance après les matchs internationaux en carrière de manager.

Dans carrière de joueur, le widget Joueur s'affichait accidentellement sur certains écrans du didacticiel.

En carrière de joueur, des objectifs en double ou similaires pouvaient se produire en même temps de façon accidentelle.

Correction de différents problèmes de stabilité ayant pu se produire.

Clubs de EA FC 24

Correction d’un problème de stabilité qui pouvait se produire lors de l'accomplissement d’un jeu technique.

Pendant le jeu d'arcade Foot Golf, le chrono ne s’affichait pas correctement.

Général, audio et vidéo