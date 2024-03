EA FC 24 continue de recevoir un beau support de la part d'Electronic Arts. Le jeu s'affine avec le temps, et les retours de la communauté sont entendus. En conséquence, de nombreuses mises à jour sont déployées, comme celle dont on va parler aujourd'hui. Cette fois, on n'a pas affaire à un petit patch, mais bien à quelque chose de massif. Il y a beaucoup de changements au rendez-vous, et on va en faire le tour dès maintenant. Vous allez vite comprendre que ça ne rigole pas.

Découvrez la nouvelle mise à jour majeure pour EA FC 24

Cette update ne va pas se contenter d'amener des retouches diverses et variées dans l'expérience. Elle met en place de gros ajustements au niveau des styles de jeu, tout en déployant de belles nouveautés. On pense notamment aux 86 têtes de stars en plus ou au nouveau geste technique « basé sur la capture de Vinícius Jr. dans des matchs réels ». Ce dernier porte le nom d'Idle Stepover, et vous pouvez le tester sans plus attendre. Il y a juste une condition à respecter, sans quoi vous ne pourrez pas y avoir accès : il faut utiliser le Style Trickster.

D'une manière générale, le réalisme dans EA FC 24 a été grandement amélioré grâce à cette mise à jour. Pour ce faire, EA a tout misé sur de nouvelles animations basées sur les données volumétriques. En bref, à l'aide de la capture de plusieurs matchs réels, le studio est parvenu à façonner des animations supplémentaires, comme une pour le dégagement ou une autre pour le tir. Le tout sera alors plus authentique, plus naturel, ce qui renforcera l'immersion lors de vos parties endiablées.

Comme d'habitude, ci-dessous, vous allez pouvoir retrouver la liste complète des changements apportés par la mise à jour 11 pour EA FC 24. La liste est relativement longue, et EA a également pris le temps de décrire plus en longueur certaines retouches.

Gameplay

Ajustement des styles de jeu

Tiki Taka | Réduction de la précision et de la qualité des passes à la première touche.

| Réduction de la précision et de la qualité des passes à la première touche. Passe incisive | Diminution de la précision des passes tendues.

| Diminution de la précision des passes tendues. Passe incisive+ | Augmentation de la précision des passes tendues.

| Augmentation de la précision des passes tendues. Lutte | Réduction de la vitesse maximale possible du Sprint Lutte.

| Réduction de la vitesse maximale possible du Sprint Lutte. Résiste au pressing | Réduction de l’efficacité de la couverture avec le ballon.

| Réduction de l’efficacité de la couverture avec le ballon. Résiste au pressing+ | Augmentation de l’efficacité de la couverture, et augmentation de l’efficacité de l’attribut Force lors de la couverture.

| Augmentation de l’efficacité de la couverture, et augmentation de l’efficacité de l’attribut Force lors de la couverture. Passe longue et Passe longue+ | Diminution de la précision des centres.

| Diminution de la précision des centres. Tête puissante | Augmentation de la vitesse du ballon pour les têtes moins puissantes.

| Augmentation de la vitesse du ballon pour les têtes moins puissantes. Coup de pied arrêté | Réduction de la longueur de la ligne de prévisualisation des coups de pied arrêtés.

| Réduction de la longueur de la ligne de prévisualisation des coups de pied arrêtés. Tête puissante+ | Réduction de la vitesse du ballon pour les têtes de puissance moyenne à élevée.

| Réduction de la vitesse du ballon pour les têtes de puissance moyenne à élevée. Infatigable et Infatigable+ | Réduction de la récupération de l’endurance à la mi-temps et en prolongation.

| Réduction de la récupération de l’endurance à la mi-temps et en prolongation. Duel aérien+ | Réduction de la hauteur de saut en course, incluant également la hauteur de saut en trottinait.

| Réduction de la hauteur de saut en course, incluant également la hauteur de saut en trottinait. Tir puissant et Tir puissant+ | Réduction de la vitesse du ballon lors des tirs puissants.

Changements pour l'IA dans EA FC 24

Ajustement du comportement de l’IA en Légende Les équipes de l'IA en Légende connues pour le style tiki taka sont moins susceptibles de se concentrer sur ce style de jeu près de la surface adverse. Les joueurs de l'IA sont plus susceptibles de réaliser des types de tirs basés sur leurs Styles de jeu respectifs, le cas échéant. Les joueurs avec des attributs Calme plus bas sont plus susceptibles de faire des erreurs sous pression.



Nouvelles animations basées sur les données volumétriques

Pour la première fois depuis le lancement, la mise à jour #11 ajoute plusieurs nouvelles animations basées sur les données volumétriques capturées lors des matchs réels de la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Ces animations sont conçues pour rendre le jeu réaliste.

Animations de tir

En partant du côté offensif, nous avons ajouté des animations de tir basées sur la capture de plusieurs matchs compétitifs bien réels, y compris un but marqué par Haaland.

Nouveau geste technique dans EA FC 24

Dans la mise à jour #11, nous avons ajouté un nouveau geste technique basé sur la capture de Vinícius Jr. dans des matchs réels, le Idle Stepover. Cette variation du geste technique sera disponible exclusivement pour les joueurs avec le Style de jeu Trickster.

Animation de dégagement inédite