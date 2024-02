Electronic Arts s'est récemment attiré les foudres des joueurs. Pour cause, il y a eu un problème dans EA FC 24. Ce dernier impactait le système des Défis de Création d'Équipe, avec une distribution excessive de cartes Team of the Year de Lionel Messi. On ne va pas revenir en détail sur l'affaire, mais certaines personnes ont jugé que ça « cassait le jeu ». La réponse de l'éditeur n'a pas été au goût de tout le monde, mais peut-être que la nouvelle mise à jour qui a été déployé le sera. Elle apporte quelques changements bienvenus dans l'expérience.

Une nouvelle mise à jour pour EA FC 24

Pour information, ce neuvième gros patch est disponible depuis le 6 février dernier. Mais il n'est jamais trop tard pour vous informer des modifications qu'a subies EA FC 24. Cette fois, on va surtout se concentrer sur le gameplay. Le gros morceau de l'update, hormis l'amélioration de la stabilité, concerne les tirs de l’extérieur du pied. Cette mécanique a été remaniée, et elle sera visiblement moins efficace. C'est une manière d'obliger le joueur à revoir son style de jeu, en particulier lorsqu'il se trouve face au but, prêt à tirer.

Outre cette retouche qui peut changer bien des choses, on n'a pas grand-chose d'important à souligner. L'idée n'est pas de dire qu'il n'y a rien d'intéressant à relever. Néanmoins, on est avant tout face à des correctifs divers et variés. Une fois encore, le but (sans mauvais jeu de mots) est d'éliminer le plus de bugs possible pour garantir des parties plus qualitatives. Les détenteurs d'EA FC 24 ne vont sans doute pas dire non à ces changements, d'autant plus que ça peut être embêtant de perdre un match à cause d'un problème technique.

Ci-dessous, on va vous mettre la liste complète des retouches amenées par la mise à jour 9 pour EA FC 24. Comme on vous l'a expliqué, il y a quelques changements intéressants à relever. Il va sans dire que ça va faire du bien au jeu, même si ça n'apaisera pas forcément la colère des joueurs suite au gros bug ayant fait polémique. On vous laisse découvrir tout ça :

Ultimate Team

Un problème de stabilité pouvait survenir lors du placement d’un objet de joueur précédemment évolué dans un emplacement d’évolution.

Certaines raretés d’objets de joueur pouvaient s’afficher de manière incorrecte.

Le lecteur vidéo du menu Nouvelles ne s’agrandissait pas en plein écran.

Dans de rares occasions, des pyrotechnies pouvaient apparaître au centre du terrain dans EA FC 24.

Mode Carrière

En carrière Joueur, des demandes dupliquées pouvaient apparaître dans l’onglet Décisions.

Les joueurs pouvaient avoir les PlayStyles de tir en cloche sans remplir ses exigences.

En carrière Joueur, certains Exercices d’Entraînement n’utilisaient pas le Pro créé par le joueur.

Jouabilité

Amélioration du positionnement des coéquipiers IA et prise de décision de marquage dans les scénarios de passes en retrait.

Réduction de l’efficacité des tirs avec l’extérieur du pied pour les joueurs avec ou sans le PlayStyle.

Réduction modérée de la précision des tirs avec l’extérieur du pied.

Amélioration de la logique d’appel de fautes de l’arbitre à l’intérieur de la surface suite à une tentative de dégagement.

Réduction du potentiel maximal de topspin que le ballon peut avoir à partir d’un tir avec l’extérieur du pied.

Mise à jour de la logique de sélection des joueurs lors de l’utilisation de la Sélection Secondaire.

Parfois, le joueur attaquant pouvait trébucher involontairement sur les bras du défenseur tentant un tacle glissé.

Dans certaines situations, le gardien de but pouvait se tromper en ramassant le ballon après qu’il ait été passé par le pied d’un coéquipier.

Général, audio et visuel dans EA FC 24