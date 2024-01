EA FC 24 continue encore et toujours de réunir les fans de ce noble sport qu'est le football. Malgré le temps qui passe, la communauté reste présente sur le jeu, et Electronic Arts maintient son intérêt de différentes manières. L'une d'entre elles est simple et efficace : une bonne vieille mise à jour. Le titre vient de s'en offrir une nouvelle, avec quelques changements au programme. Voyons maintenant de quoi il en retourne.

Une nouvelle mise à jour pour EA FC 24

Pour être plus précis, on a affaire à un patch numéro 8. Alors, avant toute chose, ne vous attendez pas à des changements révolutionnaires. L'update est surtout là pour apporter des retouches à l'expérience proposée par EA FC 24. Si on devait retenir une modification dans le lot, c'est celle qui concerne la trajectoire du ballon. La régularité de cette dernière a été améliorée lorsqu'on fait un tir bien précis, celui en piqué qui conduit à un lob (ou chip shot en anglais). Du coup, il va falloir s'adapter correctement sur le terrain face à ça, ce qui devrait pimenter certains matchs.

Hormis ça, il n'y pas grand-chose de plus à relever. On note tout de même la disparition d'une poignée de bugs qui pouvaient être gênants, comme les problèmes de stabilité. Parfois, le tableau des scores ne se mettait pas à jour de la bonne manière, et maintenant, ce n'est plus le cas. Bref, vous avez saisi l'idée. Cette mise à jour va faire du bien à EA FC 24, sans pour autant modifier drastiquement sa formule. Il ne vous reste plus qu'à aller découvrir le patch vous-mêmes, car il est d'ores et déjà disponible.

Notes du patch #8

Pour les plus curieux d'entre vous, on va vous mettre la liste complète des changements apportés par ce huitième patch dans EA FC 24. Qui sait, vous allez peut-être tomber sur une retouche que vous attendiez depuis un certain temps.

ULTІMАTЕ ТЕАM

Lеѕ іnfоrmаtіоnѕ de l'assistance роuvаіеnt ѕ'аffісhеr dе mаnіèrе nоn іntеntіоnnеllе ѕаnѕ vоtrе dеmаndе реndаnt lеѕ DСЕ.

Сеrtаіnеѕ іlluѕtrаtіоnѕ nе ѕ'аffісhаіеnt раѕ соrrесtеmеnt реndаnt l'оuvеrturе dеѕ расkѕ.

Rarement, le bouton pour se connecter à ЕА nе ѕ'аffісhаіt раѕ.

JОUАBІLІTÉ

Аmélіоrаtіоn dе lа régulаrіté dе lа trаjесtоіrе du bаllоn ѕur lеѕ tirs ріquéѕ réuѕѕіѕ.

VОLTА

Dаnѕ dе rаrеѕ саѕ, lе tаblеаu dеs ѕсоrеs nе ѕе mеttаіt раѕ à jоur соrrесtеmеnt.

GÉNÉRАL, АUDІО ЕT VІЅUЕL POUR EA FC 24