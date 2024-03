EA FC 24 a récemment fait plaisir à sa communauté. Déjà, Electronic Arts a déployé une grosse mise à jour qui a changé pas mal d'aspects de la simulation footballistique. Il y a eu de beaux ajouts, en particulier au niveau du gameplay. En plus de ça, les joueurs peuvent encore profiter de la promotion tant attendue : l'Ultimate Birthday. Vous n'en avez pas assez ? Dans ce cas, on a une bonne nouvelle pour vous. Dès maintenant, il est possible d'obtenir du contenu, et ce, sans faire chauffer la carte bleue. Par contre, c'est votre dernière chance.

Ce contenu gratuit pour EA FC 24 est encore disponible, mais faites vite !

Avant toute chose, ce joli cadeau n'est pas pour tout le monde. Eh oui, c'est le coup classique, mais il faut être abonné à Amazon Prime Gaming. Si c'est votre cas, et que vous possédez EA FC 24, alors ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Les utilisateurs de ce service ont souvent de grosses récompenses à se mettre sous la dent, comme c'est le cas en ce moment même. Du coup, qu'est-ce qu'on a au menu ? On préfère vous avertir, vous n'allez pas être dépaysé. Pire, ce sera peut-être une douche froide pour certains d'entre vous.

Pour cause, le Pack Prime Gaming #5 ne propose pas d'office un joueur accessible via un prêt. Il se montre un peu différent de ses prédécesseurs, en proposant un personnage de base à sélectionner. Vous l'aurez compris, cette fois, pas de Mbappé ! Hormis ce petit « bémol », on retrouve les récompenses habituelles de ces packs, à savoir les 6 consommables rares ou le choix de joueur 81+. Si ça vous intéresse, alors vous ferez mieux de vous dépêcher. En effet, l'offre ne sera plus disponible à partir du 18 mars 2024. On est donc très proche de la date butoir, alors foncez !

4 joueurs Or rares (non échangeables)

1 choix de joueur 81+ OVR minimum (non échangeable)

6 consommables rares

1 héros de base (prêt de 15 jeux)

Vous connaissez la musique, on va maintenant vous montrer la procédure à suivre pour obtenir ce Pack Prime Gaming #5. Ce n'est pas bien dur, mais c'est toujours bon de le rappeler, au cas où. En premier, il faut se rendre sur la page dédiée à l'offre et associez votre compte Electronic Arts à celui d’Amazon. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu ». Et voilà, l'affaire est dans le sac. On vous avait dit que c'était simple. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous emparer de ça, avant de retourner sur EA FC 24.