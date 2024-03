EA FC 24 continue de disposer d'une belle communauté fidèle au poste. Electronic Arts assure un suivi régulier du jeu, en déployant régulièrement des mises à jour diverses et variées. Il ne s'attarde pas forcément sur l'ajout de grosses nouveautés, mais il est à l'écoute des joueurs, et s'occupe de tacler les bugs persistants. Une nouvelle update est donc arrivée, et elle va faire du bien à l'expérience. On va passer en revue les quelques retouches qui méritent votre attention.

EA FC 24 s'offre encore un joli patch

La dernière mise à jour en date n'y était pas allée de main morte. Côté gameplay, l'efficacité des tirs avec l'extérieur du pied pour les joueurs possédant ou non le style de jeu Trivela et PlayStyle+ avait été réduite. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Les corrections étaient nombreuses, comme le lecteur vidéo du menu News qui ne s'agrandissait pas en plein écran ou certaines séances d'entraînement qui n'utilisaient pas le Pro créé par le joueur en Carrière de Joueur. La piqûre de rappel étant finie, que nous réserve le patch inédit ?

Avant même d'aborder les changements, gardez bien en tête qu'on n'a pas affaire à une énorme mise à jour. La 1.12 apporte des correctifs çà et là, sans aller forcément plus loin. Prenons un exemple avec un problème technique qui pouvait se produire en Ultimate Team. Dans certains cas, les matchs pouvaient être mis en pause, mais pas au bon moment, ce qui est assez frustrant. Autant dire qu'EA n'a pas traîné et s'est vite chargé de faire disparaître ça. Bien sûr, ce n'est pas la seule modification au menu.

L'autre retouche concerne le gameplay. En pleine partie, certains tirs ne se déclenchaient pas alors qu'on appuyait sur la bonne touche. Il en allait de même pour les annulations de passe. Un bug idéal pour ruiner un match qu'on est peut-être en train de gagner. Heureusement, c'est maintenant du passé. Sinon, il n'y a honnêtement pas grand-chose de plus à déclarer. Il y a des modèles de joueurs, de badges ou de ballons qui ont été modifiés, et, comme d'habitude, la stabilité a été améliorée. Le coup classique, mais ça fait toujours plaisir à voir.