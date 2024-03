EA FC 24 aime célèbre Noël avant l'heure. Déjà, il gâte souvent ses joueurs qui sont abonnés à Amazon Prime Gaming avec des récompenses gratuites. Ensuite, il a régulièrement droit à des mises à jour diverses et variées pour varier l'expérience de jeu. Mais ce n'est pas tout. Actuellement, le titre traverse une période un peu particulière, marquée par une belle promotion : l'Ultimate Birthday. La première vague a eu lieu, et la deuxième est en approche. Et bonne nouvelle, une partie de son contenu a leaké avant l'heure.

Un nouveau leak sur cette belle promotion pour EA FC 24

Avant de continuer, l'Ultimate Birthday, c'est quoi ? Pour les retardataires, c'est une promotion spéciale lancée par Electronic Arts pour célébrer le lancement de l'Ultimate Team dans EA Sports FC. Vous l'avez peut-être connu sous le nom de FUT Birthday. Mais qu'est-ce qui la rend unique exactement ? Eh bien, c'est au niveau des joueurs disponibles dedans. On a souvent droit au retour de grands favoris, avec un petit cadeau supplémentaire : des statistiques excellentes, qui rendent difficile le fait de ne pas sauter le pas. Autant dire qu'il y a du monde qui craque.

EA FC 24 n'y a pas coupé, et on a d'ores et déjà pu profiter de la première vague de l'Ultimate Birthday. Mais n'oubliez pas, l'éditeur a confirmé qu'on allait avoir une deuxième semaine placée sous le signe de cette promotion. Pour le coup, on ne sait pas ce qui nous attend, car la firme est douée pour garder le secret. Cependant, c'était sans compter la communauté qui est à l'affût du moindre indice. Il y a donc eu un gros leak, nous présentant l'un des joueurs qui sera compris dans cette prochaine vague.

Une fois n'est pas coutume, ce sont les leakers FUT Sheriff et FIFATradingRomania qui nous rapportent cette information. Ils nous révèlent ainsi que Mo Salah – Liverpool fera partie de l'offre Ultimate Birthday. Si on le sait, c'est grâce aux écrans de chargement d'EA FC 24 qui pointent vers son inclusion. Si vous trouvez ça un peu maigre, il faut bien garder en tête qu'il ne sera pas le seul au rendez-vous. En sachant qu'on a eu Lionel Messi la semaine dernière en tête d'affiche, on a de quoi être excité.

C'est pour quand ?

Il ne reste maintenant plus qu'une question en suspens : la deuxième vague, c'est pour quand ? Ce sera probablement aujourd'hui, le 22 mars 2024. La première fournée va partir, pour laisser la place à la suivante. C'est la suite logique, mais on va attendre de voir si ça se confirme bien. Normalement, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, étant donné qu'un nouvel écran de chargement (c'est toujours de leur faute) avant d'entrer dans l'Ultimate Team semble avoir vendu la mèche sur la date.