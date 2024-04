EA Sports FC 24 a beau avoir renoncé à s'appeler FIFA, ça ne veut pas dire qu'il a abandonné pour autant l'une de ses mécanique les plus populaires. Le mode Ultimate Team est toujours là et semble faire le même effet aux fans de ballon rond. Si vous faites partie de celles et ceux qui aiment collectionner les joueurs les plus prestigieux, du neuf débarque dès la fin de semaine dans le jeu. Et ça devrait encore plaire.

EA FC 24 encore victime d'un leak pour sa prochaine promotion TOTS

La TOTS, pour Team of the Season, est un événement qui vise à couronner les meilleurs joueurs de la saison avec des cartes bien spécifiques dans EA Sports FC 24. « Célébrez les meilleurs joueurs et meilleures joueuses de la saison avec des notes améliorées pour les stars qui ont intégré le meilleur onze de leur championnat ». Et cela concerne toutes les ligues. Ainsi après la promotion TOTS Live, on a un premier aperçu des joueurs TOTS et TOTS Moments Premier League d'EA FC 24 de ce mois-ci. Si vous n'aimez pas le foot anglais, vous allez être déçus...

Ben White (Arsenal)

Cole Palmer (Chelsea)

Christopher Nkunku - Moments (Chelsea)

Erling Haaland (Manchester City)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Heung Min Son (Tottenham)

Ollie Watkins (Aston Villa)

Cette liste offerte TOTS Premiere League d'EA FC 24 offerte par le compte FifaTradingRomania est cependant à prendre avec des pincettes pour le moment. D'autant plus qu'elle serait incomplète. D'autres joueurs d'Arsenal, à l'image de Kai Havertz, devraient être mis en avant. Dans tous les cas, on sera fixés très rapidement car en toute logique, cette promotion sera disponible dès ce vendredi 26 avril 2024 - potentiellement vers 22h00.

Si vous n'avez pas relancé le titre ces dernières heures, sachez qu'il y a une nouvelle mise à jour. Elle apporte des améliorations pour le mode Ultimate Team pour rendre l'interface plus intuitive, mais pas que. Le mode Carrière est également un peu plus réaliste et réactif. Dans le même temps, ce patch 1.16 d'EA Sports FC 24 comporte des correctifs d'ordre général, au niveau de l'audio mais aussi des visuels.