EA FC 24 s'apprête à lancer une promotion très attendue, connue sous le nom de Team of the Season (TOTS), dans son mode Ultimate Team. Cette année, une nouveauté vient pimenter cette période : l'introduction d'une équipe TOTS Live, dont les performances pourront évoluer en fonction des résultats réels des joueurs sur le terrain. Et forcément, le tout vient de fuiter. Histoire de...

EA FC 24 victime d'un nouveau leak

La promotion TOTS, qui démarre officiellement le 19 avril, est l'un des événements phares de l'année pour les amateurs du jeu. Elle permet aux joueurs de collectionner des cartes de joueurs qui se sont distingués par leurs performances exceptionnelles dans les ligues du monde entier. La particularité des cartes TOTS Live est qu'elles peuvent bénéficier de mises à niveau automatiques si les joueurs concernés atteignent certains objectifs réels.

Evidemment, des leaks provenant de sources bien établies dans la communauté, telles que FUT Sheriff et Fut Scoreboard, ont révélé plusieurs noms de joueurs qui feront partie de cette nouvelle promotion. Parmi eux, on trouve des figures bien connues du football mondial comme :

Luka Modric – Real Madrid

Bruno Fernandes – Manchester United

Cristian Romero – Tottenham

Jonathan Clauss – OM

Jeremy Doku – Manchester City

Kai Havertz – Arsenal

Mohammed Kudus – West Ham

Lucas Vazquez – Real Madrid

Yann Aurel Bisseck – Inter Milan

Ruben Loftus-Cheek – AC Milan

John McGinn – Aston Villa

Merino – Real Sociedad

Raphinha – Barcelona

Dominik Szobosszlai – Liverpool

Allan Saint-Maximin – Al Ahli

Maximillian Beier – Hoffenheim

Piero Hincapie – Leverkusen

Gabri Veiga – Al Ahli

Wilfried Zaha – Galatasaray

Nicolas Otamendi – Benfica

Antonee Robinson – Fulham

Les auteurs du leak affirment également qu'au moins 11 autres joueurs seront ajoutés à la liste, mais ils précisent qu'il s'agit de joueurs relativement mineurs. Wait and see donc.

La prudence est de mise

Il est important de noter que ces informations, bien que crédibles, proviennent de leaks et doivent donc être considérées avec prudence. Les détails exacts sur le fonctionnement des cartes et le calendrier de leur disponibilité seront confirmés par Electronic Arts dans les prochains jours via des écrans de chargement et des annonces officielles.

EA FC 24 continue d'innover dans le domaine des jeux de sport, en offrant non seulement une expérience de jeu immersive mais aussi en liant étroitement le jeu vidéo aux performances sportives réelles. Cette approche permet une interaction dynamique entre les mondes virtuel et réel du football, enrichissant l'expérience des joueurs.