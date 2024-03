Les détenteurs d'EA FC 24 n'ont pas le temps de souffler, mais pas dans le mauvais sens du terme. Déjà, ils ont les offres sur Amazon Prime Gaming qui leur permet de récupérer du contenu gratuit. Ensuite, ils peuvent profiter d'un certain nombre de mises à jour déployées par EA, dont la dernière qui fut assez conséquente. Est-ce que ça va s'arrêter là ? Bien sûr que non. Dès aujourd'hui, une énorme promotion va débarquer, et un nouveau leak nous a fait comprendre qu'il ne fallait surtout pas la rater.

Un beau cadeau pour EA FC 24 a leaké avant l'heure

Chaque année, Electronic Arts fait honneur à une certaine tradition. Il s'agit de la célébration du lancement de l'Ultimate Team dans EA Sports FC. Qu'est-ce que l'éditeur fait exactement ? Il lance une promotion spéciale baptisée » Ultimate Birthday » (avant, ça portait le nom de FUT Birthday). Là où c'est vraiment intéressant, c'est dans les joueurs qui sont proposés. Souvent, la firme fait revenir des grands favoris de la communauté qui datent des années d'avant. Pour couronner le tout, ils sont disponibles via des cartes avec des statistiques vraiment bonnes.

EA FC 24 ne va bien évidemment pas déroger à la règle. Cette promotion est attendue de pied ferme, mais on n'a eu aucune officielle de la part d'EA. On sait tout de même que ça arrive dans la journée à cause d'un écran de chargement qui apparaît avant d'entrer dans la section Ultimate Team. En tout cas, les leakers se sont chargés de débusquer les noms des joueurs compris dans l'Ultimate Birthday de cette année 2024. Sans surprise, ils sont parvenus à en découvrir plusieurs. Enfin, on dit « plusieurs », mais ils en ont trouvé deux.

On aura donc affaire à Lionel Messi - Inter Miami et à Ruud Gullit - Netherlands. Il est important de noter que ce leak nous vient de FUT Sheriff and FIFATradingRomania. Ils ont une bonne réputation dans la sphère EA FC 24, mais ça ne veut pas dire qu'ils visent toujours juste. Dans le cas de FUT Sheriff, il a notamment eu quelques ratés notables. Il faut donc bien prendre tout ça avec des pincettes. De toute façon, on va bientôt avoir la réponse, puisque ça tombe - normalement - aujourd'hui.

Une longue promotion ? Pas sûr ?

L'autre point qu'on ignore au sujet de cette promotion, c'est sa durée. Une telle offre mérite de rester au moins deux semaines dans EA FC 24. C'est ce que plusieurs personnes espèrent, mais à l'heure actuelle, on n'a aucune information à relever sur ça. La bourde d'Electronic Arts révèle simplement que ça démarre ce 15 mars 2024, sans plus de précision. Si jamais ça s'étend « uniquement » sur une semaine, on vous invitera à ne pas traîner, et à en profiter le plus vite possible.