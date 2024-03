Les détenteurs d'EA FC 24 ont récemment été gâtés. Une promotion spéciale s'étirant sur deux semaines : l'Ultimate Birthday. Au programme, le retour de grands favoris avec des statistiques attrayantes, incitant fortement à passer à la caisse. Mais bientôt, ce sera terminé. Du moins, si on parle de l'anniversaire. Les promotions, elles, vont visiblement continuer, pour notre plus grand bonheur. En tout cas, c'est ce que nous révèle un gros leak qui vend du rêve.

Une nouvelle promotion pour EA FC 24 victime d'un leak

Une fois n'est pas coutume, ces informations nous viennent de deux leakers bien connus dans la sphère d'EA FC 24, à savoir FUT Sheriff et FIFATradingRomania. Leur réputation est plutôt solide, c'est un fait. Néanmoins, ça ne les a pas empêchés de faire des erreurs au cours de leur carrière. Il faut donc bien prendre ce qu'ils disent avec des pincettes, car ça pourrait ne pas s'avérer. Quoi qu'il en soit, ils nous informent qu'une promotion inédite est en approche pour l'Ultimate Team dans EA FC 24. Et ça s'annonce plutôt alléchant.

L'offre mentionnée ici s'appelle « Golazo ». Elle inclurait des Icône et des Héros, mais pas des joueurs modernes. Sur ce point, il est important de préciser que les leakers ne sont pas formels. En soi, ça peut être voué à changer dans les jours à venir. Ceci dit, nos deux hommes ont d'ores et déjà réussi à mettre la main sur les noms de quelques joueurs qui seront compris dans cette promotion unique. On a Johan Cruyff – Pays-Bas, qui sera dans la catégorie des Icônes, et David Ginola – Ligue 1 (France) ainsi que Saeed Al-Owairan – Saudi Pro League (Arabie Saoudite) pour les Héros.

Gardez bien en tête que ce n'est qu'un avant-goût de cette fameuse promotion baptisée « Golazo ». Par ailleurs, les joueurs en question ne vont pas forcément être accessibles dès le lancement de l'offre. Il se peut qu'ils soient ajoutés au compte-gouttes. Même si on n'est pas certain, dans le doute, on préfère vous prévenir pour éviter tout mécontentement. Quoi qu'il en soit, EA FC 24 nous réserve encore bien des surprises. Après l'Ultimate Birthday, on peut dire qu'on a de quoi faire.

Le rendez-vous est d'ores et déjà fixé

Bien évidemment comme toutes les autres promotions qui ont leaké, on a une date de début à se mettre sous la dent. Selon nos bons vieux leakers, ça va démarrer le 29 mars 2024. Pour le coup, c'est plutôt logique, étant donné que c'est à ce moment-là que la deuxième semaine de l'Ultimate Birthday va prendre fin. Il ne vous reste plus qu'à rester à l'affût d'un nouvel écran de chargement dans EA FC 24. C'est une idée qui peut paraître saugrenue, mais c'est souvent comme ça qu'EA donne des indices sur ce qui nous attend.