Les fêtes de Noël, c'est terminé, et on espère que vous avez eu des cadeaux plaisants. Malheureusement, un sentiment de tristesse s'installe assez souvent après ça, et c'est normal, car les festivités sont terminées. Mais ça tombe bien, car EA FC 24 a encore des surprises pour les joueurs et joueuses. L'une d'entre elles a justement leak sur la Toile, et si vous connaissez bien le jeu, ça devrait vous faire plaisir.

Un leak qui révèle une belle surprise pour EA FC 24

On parle bien évidemment des саrtеѕ en promotion baptisée Winter Wildcards. C'est une sorte d'habitude de la part d'Electronic Arts depuis quelques années, et c'est plutôt bien accueilli par la communauté. En même temps, ça permet d'obtenir des joueurs avec des statistiques spéciales. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'elles sont meilleures qu'en temps normal. Une première vague a eu lieu du 22 décembre 2023 et elle va prendre fin demain, soit le 29 du mois. Et justement, on connaît le nom des premiers footballeurs qui vont faire partie de la vague suivante.

C'est grâce à un leak de Fut Sheriff qu'on sait ça. Notre homme est le spécialiste des fuites dans ce domaine, alors on peut normalement lui faire confiance. Il nous rapporte que Mohamed Salah, une star de Liverpool, sera dans les packs Winter Wildcards qui seront bientôt accessibles. Quant à ses stats qu'on peut voir sur le message posté sur X, ce n'est qu'une simple prédiction de la part de l'utilisateur. Cela dit, elle se montre assez proche de la réalité, étant donné que dans EA FC 24, c'est loin d'être un mauvais joueur. Autant dire que les fans vont se l'arracher. Il ne reste plus qu'à attendre demain pour voir s'il avait raison ou tort.

Les joueurs Winter Wildcards actuellement disponibles

Voici la liste complète des joueurs Winter Wildcards qui sont actuellement disponibles dans les packs d'EA FC 24. Il y a du beau monde, et ils seront bientôt rejoints par de nouveaux visages. Cette valse des arrivées doit prendre fin le 5 janvier 2024. On a donc encore beaucoup de cartes inédites à se mettre sous la dent, ce qui est une excellente nouvelle.

Défenseurs

91 - Virgil vаn Dіjk - DС - Lіvеrрооl

- DС - Lіvеrрооl 88 - Édеr Міlіtãо - DС - Rеаl Маdrіd

- DС - Rеаl Маdrіd 86 - Álех Ваldе - DD - FС Ваrсеlоnа

Milieux

92 - Аlехіа Рutеllаѕ - МС - FС Ваrсеlоnа

- МС - FС Ваrсеlоnа 89 - Rеuѕ - МОС - Dоrtmund

- МОС - Dоrtmund 88 - Grіmаldо - МС - Lеvеrkuѕеn

- МС - Lеvеrkuѕеn 87 - Fеrnándеz - МС - Сhеlѕеа

- МС - Сhеlѕеа 85 - Еzе - МОС - Сryѕtаl Раlасе

- МОС - Сryѕtаl Раlасе 85 - Wіjnаldum - МС - Еttіfаq FС

- МС - Еttіfаq FС 84 - Сhеrkі - МОС - ОL

Attaquants