EA FC 24 a marqué un gros tournant pour la franchise de simulation footballistique. Pour cause, c'est le moment où elle a modifié son nom, abandonnant le FIFA qu'on a connu pendant toutes ces années. Sur le papier, ça n'a pas changé grand-chose pour les joueurs, sauf pour un élément bien précis. Tout le monde pensait que ça avait disparu suite au changement, mais un nouveau leak semble nous révéler le contraire.

Le retour des promotions Duel dans EA FC 24 ?

Est-ce que vous connaissez les Duel FUT ? Si vous êtes un habitué de la licence, normalement, la réponse est oui. Ça permet d'incarner des joueurs aux styles de jeu différents dans des duels spéciaux. Ils ont même un nom bien particulier : Feu et Glace. En bref, ça veut simplement dire qu'ils ont des statistiques différentes en fonction de leur affinité. C'est un grand classique de la série de jeux, et EA FC 24 va visiblement faire revenir les promotions dédiées aux Duel FUT.

En soi, ça peut paraître anodin, mais jusqu'ici, rien n'indiquait que le titre allait les proposer. On se demandait si ça n'avait pas été annulé suite au passage de FIFA vers EA FC. Toutefois, des leaks qui paraissent bien informés nous affirment que c'est bel et bien de retour. De ce qu'on a cru comprendre, ça débutera le 5 janvier 2024, c'est-à-dire demain. Mais alors, quels sont les visages compris dans ces promotions ? Bonne nouvelle, certains d'entre eux ont fuité sur la Toile, et c'est déjà prometteur.

Du beau monde au rendez-vous

Avant toute chose, il faut savoir que ces leaks concernant EA FC 24 nous viennent de Fut Sheriff. C'est concrètement l'un des insiders les plus fiables qu'on peut trouver vis-à-vis de la franchise. La dernière fois, il nous a dévoilé de précieuses informations sur les саrtеѕ en promotion baptisée Winter Wildcards. La plupart du temps, notre homme vise juste, et a ainsi pris l'habitude de lui faire confiance.

Quoi qu'il en soit, selon lui, les joueurs suivants seront disponibles via une offre alléchante, et sous la forme « Feu et Glace ». Parmi eux, on retrouve notamment Heung-Min Son, une figure emblématique du football en Corée du Sud, mais également Neymar Jr, le célèbre footballeur brésilien. Il y a donc du beau monde, et encore, on n'a pas accès à la liste complète.

Neymar Jr (Al Hilal)

(Al Hilal) Heung-Min Son (Tottenham)

(Tottenham) Edouard Camaginva (Real Madrid)

(Real Madrid) Kinsley Coman (Bayern Munich)