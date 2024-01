EA FC 24 a pour coutume de régaler sa communauté. Des cadeaux, il aime bien en faire, en particulier si vous êtes abonnés à Prime Gaming. Mais en ce moment, il n'y a pas besoin d'avoir souscrit à quoi que ce soit pour jouer gratuitement au nouvel opus. Oui oui, vous avez bien lu. Il est possible de le faire, et ce, sans frais supplémentaires. Néanmoins, il ne faut ne pas traîner, et surtout, ça ne s'adresse pas à toutes les plateformes.

EA FC 24 est temporairement gratuit... sur Steam

En effet, à compter d'aujourd'hui, vous pouvez lancer EA FC 24 sur Steam, sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur la page du jeu, et d'y jouer. Par contre, on vous invite à ne pas perdre trop de temps. Pour cause, l'offre dure seulement trois jours, soit le temps du week-end. Voilà qui devrait bien en occuper certains. Et comme on l'a dit plus haut, c'est la seule plateforme qui a eu droit à un tel cadeau (la semaine dernière, c'était le Xbox Game Pass avec les Free Play Days).

Qui sait, ça donnera peut-être envie à quelques joueurs de se (re)mettre à EA FC 24. En plus, cette année, un gros événement est en approche. Il s'agit de l'UEFA EURO 2024, le plus grand tournoi par équipes nationales d'Europe. Il arrivera officiellement dans le titre le vendredi 14 juin 2024, sauf s'il y a un report entretemps. Préparez donc votre meilleure composition, car ce sera le seul et unique moyen d'asseoir votre domination sur le terrain. Voici ce que David Jackson, le vice-président de la marque, avait pu nous dire au sujet de cet ajout :

Nous sommes ravis d’annoncer que l’un des plus grands tournois de football de l’été prochain sera entièrement intégré aux titres EA Sports FC. Aux côtés de nos fantastiques partenaires de l’UEFA, ce contenu exclusif permettra à notre licence de continuer à offrir une expérience authentique et innovante à nos fans.

Des nouveautés régulièrement

D'une manière générale, EA FC 24 a souvent des nouveautés à proposer aux fans. Parfois, c'est massif, comme avec le fameux tournoi dont on vient de parler. De temps à autre, c'est plus léger, mais tout autant appréciable, à l'instar des promotions dédiées aux Duel FUT. Pour mémoire, ça permet d'incarner des joueurs aux styles de jeu différents dans des duels spéciaux. Ils ont des noms particuliers, Feu et Glace. Ces derniers sont importants, car en fonction de leur affinité, les différents joueurs ne vont pas avoir les mêmes statistiques. Bref, vous avez saisi l'idée, c'est un jeu bourré de contenu, qui vous attend gratuitement sur Steam !