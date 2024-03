EA FC 24 a pour habitude de faire plaisir à sa communauté. Comment ? En lui proposant du contenu gratuit à récupérer en quelques clics. Une méthode simple et efficace, mais qui ne s'adresse pas à tous les détenteurs du jeu. Il y a une petite condition à respecter pour pouvoir en profiter. En tout cas, si ça vous intéresse, il ne va pas falloir se tourner les pouces, car c'est un beau cadeau, certes, mais qui ne restera pas là éternellement. Voyons ce qu'on a au menu pour les joueurs.

EA FC 24 s'offre du contenu gratuit inédit, ça va vous plaire

La seule règle à suivre pour être éligible à ce contenu gratuit, c'est d'être abonné à Amazon Prime Gaming. Le célèbre service du géant américain, qui propose tous les mois un beau catalogue de jeux à faire. De temps à autre, il invite également ses utilisateurs à obtenir des récompenses pour certains titres, et ce, sans frais supplémentaires. C'est le cas d'EA FC 24. Dès aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vous emparer de quelques bonus assez alléchants grâce au Pack Prime Gaming #6. Vous avez jusqu'au 22 avril 2024 pour le faire, alors ne traînez pas trop.

Quant aux récompenses disponibles pour EA FC 24, on est en terrain connu. On retrouve le fameux choix de joueur 81+ OVR minimum ou les 6 consommables rares. De même, les 4 joueurs Or rares sont présents, mais il y a tout de même une légère différence avec le Pack Prime Gaming précédent. Cette fois, vous ne pouvez pas récupérer un héros de base qui sera accessible via un prêt de 15 jeux. A la place, vous avez plutôt une icône de base, qui vous sera octroyée pendant 20 matchs. C'est peut-être moins alléchant, mais bon, c'est gratuit, alors on ne va pas se plaindre non plus.

4 joueurs Or rares (non échangeables)

1 choix de joueur 81+ OVR minimum (non échangeable)

6 consommables rares

1 icône de base (prêt de 20 jeux)

Vous ne connaissez pas bien la procédure pour obtenir ces récompenses gratuites ? Pas de panique, on va vous montrer les étapes à suivre. Il n'y a rien de bien compliqué. Tout d'abord, il faut se rendre sur la page dédiée à l'offre. Ensuite, vous allez devoir associer votre compte Electronic Arts à celui d’Amazon. A partir de là, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu ». Et après ? Eh bien, c'est tout. Vous n'avez plus qu'à retourner sur EA FC 24, et profiter de vos jolis bonus.