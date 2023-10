En ce moment Amazon régale et comme avec de nombreuxs autres jeux il est possible de débloquer du contenu gratuit via des packs Twitch Prime sur EA FC 24. Tout un programme qui permet de ne pas débourser un centime. Une aubaine.

Un contenu gratuit pour EA FC 24

La Prime Gaming pack fait son grand retour dans EA FC 24 après une année de récompenses gratuites dans FIFA 23. Ces récompenses mensuelles pour les utilisateurs d'Amazon Prime leur offrent l'opportunité de gagner des objets cosmétiques, des pièces, et même des joueurs gratuits pour renforcer leur Ultimate Team. Le contenu varie chaque mois : cela peut être un simple pack de contrats ou quelque chose d'aussi précieux qu'un Mega Pack.

La première récompense de ce FC 24 Prime Gaming a donc été mise à disposition le 16 octobre 2023. Elle est disponible jusqu'au 20 novembre, date à laquelle une nouvelle récompense sera introduite. La récompense d'octobre comprend :

Haaland en prêt pour 8 matchs

Choix de joueur 81 OVR minimum

Pack de 4 joueurs Or rares

6 consommables rares

Mais attention, il est essentiel de ne pas oublier de réclamer cette récompense avant le 20 novembre 2023. Erling Haaland est actuellement au sein du Manchester City Football Club.

Comment on réclamer le contenu gratuit ?

Pour réclamer ces récompenses, il est nécessaire de lier ses comptes Twitch, Amazon Prime et EA. Après avoir suivi les étapes nécessaires pour lier les comptes, il suffit de se rendre sur la page EA FC 24 de Prime Gaming et de sélectionner "Réclamer". Les récompenses apparaîtront ensuite dans le magasin d'Ultimate Team de EA FC 24. C'est ultra simple et ça permet d'avoir constamment du contenu gratuit tout le long de l'année. Logiquement avec ce type de jeux, au moins pendant 12 mois. Pas mal non ?

Que pensez-vous de ce contenu Amazon Prime Gaming, Erling Haaland est t-il un joueur qui vous intéresse ?