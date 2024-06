L’EURO 2024 bat actuellement son plein. Certains matchs ne sont pas aussi passionnants que ce à quoi les amoureux du ballon rond s’attendaient, alors certains se réfugient sur EA FC 24 pour passer le temps. Après avoir été offert à l’ensemble des membres du PS Plus le mois dernier, la simulation de foot a fait son entrée sur un nouveau terrain : le Xbox Game Pass. Des millions de joueurs ont donc rejoint l’équipe et ils peuvent profiter d’un joli coup de pouce.

Dernière chance pour ce contenu gratuit d'EA FC 24

Toujours pas d’EA Sports FC 25 à l’horizon. La prochaine itération de l’ancêtre de la licence FIFA se fait encore attendre. Pour passer le temps, les inconditionnels de la discipline continuent d’enchaîner les matchs sur le jeu actuel, et plus spécifiquement son Ultimate Team. Quiconque s’y est essayé le sait, la progression dans ce mode peut se montrer particulièrement fastidieuse. Du moins si on ne sort pas à nouveau la carte bleue. Par chance, les abonnés Amazon Prime peuvent régulièrement mettre la main sur du contenu gratuit d’EA FC 24 et exclusif qui leur permet d’avancer plus rapidement. C’est donc un neuvième pack fort utilité qui est disponible, mais plus pour très longtemps.

Là où les autres contenus gratuits du genre s’étendaient sur un mois complet, celui-ci n’aura pu être récupéré que pendant quelques jours. Il vous reste donc encore quelques heures pour le réclamer, après quoi il disparaîtra à jamais. Ce d'autant plus dommage de passer à côté, que son contenu peut donner un joli coup de pouce aux nouveaux venus comme aux vétérans. Ce nouveau pack contient entre autres un joueur EFIGS TOTS de 92 OVR ou plus disponible pendant plus de 20 matchs. Voici ce que contient plus concrètement ce pack gratuit d’EA FC 24 :

1 joueur EFIGS TOTS à 92 OVR ou plus (prêt de 24 matchs)

8 joueurs Or rares (non échangeables)

2 choix de joueur avec au moins 81 OVR (non échangeable)

12 consommables rares

Dernière chance pour le pack 9 d'EA FC 24 pour les abonnés ©Prime Gmaing

Du beau contenu gratuit pour les joueurs d’EA FC 24 qui est donc exclusif aux membres d’Amazon Prime. On vous rassure, si vous avez quelqu’un de votre famille ou de votre entourage en qui vous avez pleine confiance, qui a un abonnement, vous pouvez tout à fait passer par eux. Pour récupérer ce neuvième pack, commencez par lier vos comptes EA et Amazon Prime Gaming si c’est votre première fois en passant par la page dédiée à ce pack. On rappelle qu’un seul compte peut être associé à la fois, donc assurez-vous bien de choisir celui sur lequel vous comptez jouer. Une fois fait, vous avez juste à cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu » et votre pack sera alors disponible directement dans EA FC 24.

Comme d’habitude, ce contenu gratuit d’EA FC 24 est compatibles avec toutes les plateformes. En revanche, dans le cas où vous passez d’une machine à une autre, il ne sera disponible que pour la première où vous vous connecterez à votre compte associé. D’où l’importance de bien vérifier.