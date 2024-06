Toujours pas de nouvelles d’un certain EA FC 25, mais qu’à cela ne tienne. Disponibilité dans le Xbox Game Pass, mise à jour pour l’EURO 2024… l’itération actuelle poursuit son petit bonhomme de chemin. Pour accueillir comme il se doit les nouveaux joueurs Xbox et ceux qui ont récupéré le jeu via le PS Plus il y a quelques semaines, Amazon et Electronic Arts continuent de gâter des millions de joueurs avec du contenu gratuit pour EA FC 24 particulièrement utile.

Encore du contenu gratuit pour EA FC 24

Comme chaque mois, les deux géants américains s’associent pour offrir aux joueurs un pack gratuit aussi riche en contenus que pratique pour progresser dans l’Ultimate Team. Un immanquable pour celles et ceux qui continuent d'enchaîner match sur match dans EA FC 24. Il faudra cependant être plus rapide qu’à l’accoutumée pour mettre la main dessus puisqu’il ne sera disponible que pendant une dizaine de jours. Les abonnés Amazon Prime ont en effet jusqu’au 30 juin 2024 pour réclamer le Pack Prime Gaming #9. Il propose, entre autres, d’obtenir un avantage concurrentiel avec un joueur EFIGS TOTS de 92 OVR ou plus pendant plus de 20 matchs. Voici ce que contient plus concrètement ce pack gratuit d’EA FC 24 :

8 joueurs Or rares (non échangeables)

2 choix de joueur avec au moins 81 OVR (non échangeable)

12 consommables rares

1 joueur EFIGS TOTS à 92 OVR ou plus (prêt de 24 matchs)

Du nouveau contenu gratuit d'EA FC 24 pour les abonnés ©Prime Gmaing

Du très beau contenu gratuit pour les inconditionnels d’EA FC 24 en somme, mais qui n’est réservé qu’aux membres d’Amazon Prime. Évidemment, si quelqu’un de votre famille ou de votre entourage en qui vous avez confiance l’est, il est tout à fait possible de les appeler à la rescousse pour en profiter. Pour récupérer ce neuvième pack, il faut d’abord lier vos comptes EA et Amazon Prime Gaming depuis la page dédiée à l’offre. Un seul compte ne pourra être associé à la fois et ne pourra profiter de ce contenu gratuit d’EA FC 24. Pas moyen de gratter, désolé. Une fois fait, il vous suffit alors de cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu » et votre contenu sera ensuite directement disponible en jeu.

Comme toujours, ce pack gratuit d’EA FC 24 est disponible pour l’ensemble des plateformes où la simulation de football est sortie. Cependant, dans le cas où vous joueriez sur plusieurs machines, il ne sera disponible que pour la première où vous vous connecterez à votre compte associé.