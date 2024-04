En voilà une offre qui devrait plaire aux joueuses et aux joueurs d'EA FC 24. Du contenu gratuit est encore disponible pour absolument toutes les versions du jeu, mais il va falloir être rapide.

FIFA a beau avoir laissé sa place à EA FC 24, la recette reste sensiblement la même. Sous un autre nom, les modes de jeu restent quasiment inchangés. Les fans absolus du jeu se ruent toujours sur l’Ultimate Team où ils dépensent sans compter leur temps et surtout leur argent afin d’aller plus vite. La progression peut être terriblement fastidieuse pour les malheureux qui cherchent encore à jouer en free-to-play. Pas facile de jouer à l’UT d’EA FC 24 sans dépenser un seul centime supplémentaire, mais par chance, il est régulièrement possible de récupérer du contenu gratuit qui file un sacré joli coup de pouce. Un pack est justement disponible actuellement, mais l’horloge tourne.

Du contenu gratuit pour EA FC 24

Quand Electronic Arts et Amazon Prime Gaming s’associent pour offrir du contenu ô combien pratique pour l’Ultimate Team, impossible de passer à côté. Régulièrement, les deux géants américains décident de gâter les joueurs d’EA FC 24 en offrant aux abonnés un pack riche en contenus. Celui offert en mars dernier est encore disponible, mais seulement pendant quelques jours. Jusqu’au 22 avril 2024, les membres peuvent en effet récupérer le Pack Prime Gaming #6, qui propose entre autres des joueurs gratuits et quelques bonus pour progresser plus rapidement. Ce pack gratuit d’EA FC 24 contient :

4 joueurs Or rares (non échangeables)

1 choix de joueur 81+ OVR minimum (non échangeable)

6 consommables rares

1 icône de base (prêt de 20 jeux)

© Amazon Prime Gaming

Du très beau contenu pour les joueurs d’EA FC 24 en somme, qui n’est cependant réservé qu’aux membres d’Amazon Prime Gaming. Nouveau dans le game ? Pas de panique, c’est simple comme tout. Dans un premier temps, il faudra se rendre sur la page dédiée à l’offre et y associer votre compte EA en suivant les instructions sur l’encart dédié. Attention toutefois, un seul compte peut être associé, donc pensez bien à vous assurer que c’est celui avec lequel vous jouez à EA Sports FC 24.

Si vous n’avez pas personnellement d’abonnement à Amazon Prime, mais qu’un membre de votre famille en a, il est tout à fait possible de lui demander de vous dépanner. Une fois vos deux comptes liés, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu » et le tour est joué. Vous pourrez ensuite retrouver votre contenu gratuit directement dans EA FC 24. Pas de jaloux d’ailleurs, l’offre est compatible avec n’importe quelle version du jeu et plateforme, mais il ne sera disponible que sur la première où vous vous connecterez à votre compte associé, dans le cas où vous jouez sur plusieurs machines.