Avis aux joueuses et aux joueurs d'EA FC 24. Du contenu gratuit est encore disponible pour toutes les versions du jeu, mais plus pour très longtemps.

Les jeux FIFA ont beau avoir disparu pour laisser place à EA FC 24, la formule reste la même. Les noms changent, mais les diverses fonctionnalités et modes de jeu restent inchangés dans leur essence. Le plus populaire de tous, le mode Ultimate Team sur lequel les joueurs sont prêts à passer des centaines d’heures et à dépenser autant pour aller plus vite. Ce n’est pas un secret, la progression peut être vraiment fastidieuse, notamment pour celles et ceux qui jouent en free-to-play, c’est-à-dire sans dépenser un seul centime dans des microtransactions. Heureusement, il est régulièrement possible d’avoir un joli coup de pouce grâce à du contenu gratuit pour EA FC 24. Ça tombe bien, un pack est actuellement disponible, mais plus pour très longtemps.

Du contenu gratuit pour EA FC 24

Un joueur gratuit et quelques bonus pour progresser plus rapidement dans le mode Ultimate Team d’EA FC 24 ça ne se refuse pas. Tous les mois, Electronic Arts s’associe à Amazon Prime Gaming pour offrir un bundle bien garni à l’ensemble des abonnés au service du géant du e-commerce. Celui offert fin décembre est encore disponible pendant quelques jours, mais il ne faudra pas trop tarder. Jusqu’au 22 janvier 2024, les membres peuvent en effet récupérer Pack Prime Gaming #3. Il contient avant tout Vinicius Jr., qui rejoindra votre équipe grâce à un prêt de 15 matchs, 6 consommables rares pour mettre toute la troupe sur de bons rails ou encore un choix de joueur 81+. Ce pack gratuit d’EA FC 24 contient entre autres :

Vinicius Jr en prêt de 15 matchs (non échangeable)

6 consommables rares

1 choix de joueur 81+ OVR minimum (non échangeable)

4 joueurs Or rares (non échangeables)

Du joli contenu gratuit pour les joueurs d’EA FC 24 à récupérer dès maintenant sur Amazon Prime Gaming. Si c’est la première fois que vous en entendez parler, pas de panique c’est simple comme bonjour. Il suffit de se rendre sur la page dédiée à l’offre et d’associer votre compte Electronic Arts à celui d’Amazon si ce n’est pas déjà fait en suivant les étapes dans l’encart dédié. Notez qu’il ne peut y avoir d’un seul compte lié donc pensez à bien vérifier avant.

Il est tout à fait possible de demander à un membre de votre famille de vous dépanner d’un compte Amazon Prime si vous n’êtes pas abonné. Une fois fait, vous avez juste à cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu » et le tour est joué. Vous retrouverez vos cadeaux directement dans EA FC 24. On précise si besoin est que l’offre est valable avec n’importe quelle version du jeu, pas de jaloux. Le contenu ne sera en revanche disponible que sur la première plateforme où vous vous connecterez à votre compte associé.

On rappelle par ailleurs qu'EA FC 24 est actuellement jouable gratuitement pour l'ensemble des joueurs PC via Steam. C'est le moment de faire d'une pierre deux coups.