Alors que le prochain épisode devrait s’annoncer cet été, la popularité d’EA FC 24 ne décroît pas. Electronic Arts alimente régulièrement le jeu à l’aide d’événements, dont les fameux TOTS. Une grande partie des joueurs eux ne jurent que par le mode Ultimate Team, où certains sont prêts à dépenser des fortunes. Pas facile en effet de progresser organiquement et sans ressortir la carte bleue tant c’est fastidieux. Par chance, il est régulièrement possible de récupérer du contenu gratuit pour EA FC 24 qui donne un joli coup de pouce. Devinez quoi ? Un nouveau pack est justement disponible.

EA FC 24 vous offre un beau contenu gratuit

Chaque mois, les abonnés d'Amazon Prime bénéficient de cadeaux, comprenant des articles cosmétiques, des pièces et des joueurs gratuits pour enrichir leur équipe Ultimate Team dans EA FC 24. La nature du contenu offert évolue mensuellement, allant de packs de contrats basiques à des Mega Packs très recherchés contenant des vedettes du ballon rond. Pour le septième mois consécutif, EA et Amazon s'associent donc pour vous aider à renforcer vos équipes. Jusqu'au 20 mai 2024, les abonnés peuvent ainsi récupérer le septième pack propose entre autres des joueurs gratuits et quelques bonus pour progresser plus rapidement. Ce pack gratuit d’EA FC 24 contient :

8 joueurs Or rares (non échangeables)

2 choix de joueur avec au moins 81 OVR (non échangeable)

12 consommables rares

1 icône de base avec au moins 88 OVR (prêt de 20 matchs)



Comment on réclame le contenu gratuit ?

Du contenu gratuit particulièrement utile pour les joueurs d’EA FC 24 donc, mais attention il n’est réservé qu’aux membres d’Amazon Prime Gaming. Évidemment, si quelqu’un de votre famille ou de confiance dans votre entourage est abonné au service, vous pouvez évidemment lui demander de vous filer un petit coup de pouce. Pour ce faire, rendez-vous sur la page dédiée à l’offre et associez-y votre compte Electronic Arts en suivant les quelques instructions demandées. Attention, un seul compte peut-être lié, donc assurez-vous bien que c’est celui avec lequel vous jouez au jeu.

Une fois fait, il suffit alors de cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu » et c’est tout. Vous retrouverez ensuite votre contenu gratuit directement dans le jeu. D’ailleurs l’offre est compatible avec n’importe quelle version d’EA FC 24, mais vos cadeaux ne seront actifs et disponibles que sur la première sur laquelle vous vous connecterez avec le compte associé. Bons matchs à tous.