La fin du partenariat entre EA Sports et la FIFA avait créé beaucoup d’émules. Depuis, l'éditeur américain a créé sa propre marque et s’en porte bien. La licence FIFA cherchait un repreneur aux dernières nouvelles, et il semblerait qu’elle en ait enfin trouvé un.

C’était l’une des grosses annonces de 2022. La licence FIFA allait raccrocher son maillot, du moins du côté d’EA Sports qui a lancé sa propre marque. Ce changement de nom n’aura finalement eu aucun impact pour la firme américaine, bien au contraire. EA FC 24 a rapporté encore plus d’argent que son prédécesseur. La FIFA n’a quant à elle pas dit son dernier mot et promettait un jeu grandiose qui mettrait au vestiaire son concurrent. Bon pour le moment nous n’avons vu que trois petits jeux oubliables basés sur la blockchain, mais cela pourrait prochainement changer. Pour créer un véritable concurrent d’EA FC, la fédération de football se serait tournée vers l’un des leaders en matière de jeux sous licences sportives officielles.

Un FIFA 2K pour concurrence EA FC ?

En refusant de céder aux exigences de la FIFA, Electronic Arts a laissé une porte ouverte à de nombreux éditeurs. La fédération se montrait de plus en plus gourmande en royalties, notamment à l’approche de la coupe du monde, ce qui a poussé l’éditeur américain à voler de ses propres ailes. La FIFA de son côté s’est mise à chercher un repreneur pour venir attaquer EA FC directement sur son terrain. Naturellement, tous les regards se sont braqués sur 2K Games, expert en la matière. Entre NBA 2K, PGA Tour ou encore WWE 2K, les jeux de sports sous licences officielles, ça les connaît bien. Et ce ne serait pas la première fois qu’ils iraient chaparder une licence à Electronic Arts.

Avec plusieurs excellents épisodes, l’éditeur est parvenu à imposer un nouveau standard grâce à sa licence NBA 2K, alors qu’EA avait autrefois les droits. Et s’ils en faisaient autant avec FIFA ? C’est ce qui semble se profiler selon plusieurs rumeurs, qui prennent de plus en plus de poids avec la dernière en date. Le nom Kurakasis, ne parlera pas à grand-monde, mais il n’en est pas à son premier coup d’essai. L’insider à en devenir avait par exemple fait fuiter la présence de Judas, Sonic Generations ou encore le jeu Metro VR au State of Play avant tout le monde. Dans un tweet faussement cryptique, il laisse clairement entendre que 2K Games aurait mis la main sur la licence FIFA.

Un jeu aux grandes ambitions

Take-Two, la maison-mère du prétendu heureux gagnant, avait manifesté son intérêt il y a deux ans de cela. « Nous sommes toujours intéressés par l’opportunité d'étendre nos activités dans le domaine du sport. FIFA est une grande marque avec un poids incroyable, mais à l'heure actuelle, nous n'avons aucun projet à partager », avait alors déclaré Strauss Zelnick, PDG en mai 2022. Évidemment, la combinaison anti-fake est de rigueur jusqu’à preuve du contraire, mais avouons-le, hormis 2K ou Konami, il n’y avait pas un milliard de prétendants sérieux. Quiconque reprendra le flambeau aura une lourde pression sur les épaules.

Gianni Infantino, le grand patron de la FIFA, n’y est pas allé de main morte sur les promesses. « Je peux vous assurer que le seul jeu authentique et réel qui porte le nom de FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football », avait-il scandé après l’annonce de la fin de son partenariat avec EA Sports. Si collaboration entre la FIFA et 2K Games il y a, tout porte à croire qu’elle sera révélée sous peu. Le passif de l’insider en question s’appuie uniquement sur des annonces imminentes. Réponse dans les prochaines semaines, peut-être.