Actuellement, c'est une période propice pour les joueurs qui souhaitent limiter leurs dépenses. En plus de Steam et de l'Epic Games Store, Amazon offre également des avantages, notamment sous forme de contenu gratuit. En ce moment, il est possible d'obtenir ce contenu gratuit via des packs Twitch Prime dans EA FC 24. Ce programme permet aux joueurs de profiter de ces avantages sans aucun frais supplémentaire.

EA FC 24 fait un beau cadeau

Le pack Prime Gaming est de nouveau disponible dans EA FC 24, après avoir proposé des récompenses gratuites dans FIFA 23 pendant un an. Les abonnés d'Amazon Prime reçoivent chaque mois des cadeaux, incluant des articles cosmétiques, des pièces, et des joueurs gratuits pour améliorer leur équipe Ultimate Team. Le contenu offert varie mensuellement, allant de packs de contrats basiques à des Mega Packs très convoités.

Cette première récompense de ce FC 24 Prime Gaming a donc été mise à disposition le 16 octobre 2023. Et attention, car se termine le 20 novembre, soit dans quelques petites heures encore. La récompense d'octobre permet de profiter de :

Haaland en prêt pour 8 matchs

Choix de joueur 81 OVR minimum

Pack de 4 joueurs Or rares

6 consommables rares

Par contre, on vous prévient. Il va falloir faire extrêmement vite. Il vous reste la journée. Pour ceux qui aiment bien le foot, sachez que au 20 novembre 2023, Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, souffre d'une blessure au pied. Cette blessure l'a empêché de participer au match de qualification pour le Championnat d'Europe de la Norvège contre l'Écosse​. Si vous l'appréciez, vous pourrez vous consoler en jouant avec lui dans EA FC 24.

Comment on réclamer le contenu gratuit ?

Pour obtenir ces récompenses, il faut connecter ensemble les comptes Twitch, Amazon Prime et EA. Une fois les comptes reliés, il suffit de visiter la page Prime Gaming d'EA FC 24 et de cliquer sur "Réclamer". Les cadeaux seront alors accessibles dans la boutique Ultimate Team d'EA FC 24. Cette méthode est très simple et assure un flux régulier de contenu gratuit tout au long de l'année, typiquement pour une période de 12 mois.