Dans le monde du jeu vidéo, particulièrement dans l'univers du football virtuel, les erreurs de développement peuvent avoir des répercussions significatives, tant pour les joueurs que pour les éditeurs. C'est ce qu'a récemment expérimenté EA FC 24, avec une mésaventure autour d'un défi de création d'équipe (DCE) impliquant David Beckham, l'une des icônes les plus prisées du mode Ultimate Team.

Encore un bug pour EA FC 24

Le jeu, qui avait déjà connu un incident notable en début d'année avec Lionel Messi, se trouve à nouveau au centre des discussions suite à une erreur concernant le DCE de David Beckham. Habituellement, les récompenses obtenues à l'issue de ces défis sont des éléments non échangeables, conférant ainsi une certaine exclusivité aux joueurs qui les accomplissent. Toutefois, par un manquement surprenant, EA Sports a rendu l'icône Beckham échangeable sur le marché, offrant ainsi une opportunité inattendue de générer un profit conséquent en termes de monnaies virtuelles.

La situation a rapidement évolué, avec la suppression du DCE de Beckham, le temps pour l'éditeur de corriger le tir et de revenir à un format non échangeable. Cette fenêtre de temps, bien que brève, a permis à certains joueurs d'exploiter l'erreur à leur avantage, influençant de facto le marché des transferts du jeu. La valeur de l'icône Beckham a connu une chute spectaculaire, passant de 525 000 à environ 395 000 pièces en l'espace d'une journée, soit une dévaluation d'environ 35%.

Même constat

À l'avenir, EA Sports FC 24 prévoit de poursuivre ses promotions Golazo dans Ultimate Team, avec l'introduction d'une seconde vague d'icônes et de héros. Des légendes telles que Jairzinho, Eric Cantona et Roberto Carlos sont annoncées, renforçant l'attente des joueurs pour des contenus nouveaux. Cet incident avec Beckham, tout en étant un coup dur, sert également de rappel sur l'importance d'une gestion rigoureuse et précise des contenus, essentielle pour maintenir la confiance et l'engagement des joueurs. Car cette nouvelle histoire risque encore de rester en travers de la gorge pendant longtemps.

Disponible sur PlayStation, Xbox et PC, EA Sports FC 24 continue de s'imposer comme une référence dans le segment des jeux de football, malgré les obstacles et les imprévus. Les joueurs, tout en étant attentifs aux corrections apportées, restent engagés et espèrent des développements futurs exempts de tels désagréments.