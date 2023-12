EA continue ses efforts pour rendre ses jeux accessibles au plus grand nombre, y compris aux personnes handicapées, et vient de faire une grosse annonce sur le sujet.

Depuis quelques années, l'accessibilité du jeu vidéo a pris une place importante. Les constructeurs comme PlayStation ou Xbox, ainsi que les éditeurs tiers, essayent de faire leur possible pour ne laisser personne sur le bord de la route. Des jeux comme The Last of Us 2 ou Forza Motorsport sont à ce titre des vitrines. Presque tout le monde y met du sien et EA le prouve à son tour.

EA déploie des outils et brevets pour des jeux plus accessibles

Pour renforcer l'accessibilité dans les jeux, EA a annoncé la mise en place d'une nouvelle solution. Un outil d'analyse de photosensibilité. Appelé IRIS, celui-ci permet aux développeurs d'agir pour les personnes sensibles aux effets puissants de lumière, parfois brusques. L'idée ici est que les équipes de développement puissent examiner en profondeur leurs contenus, afin de vérifier plus facilement la présence « de flashs clignotants ou de motifs changeant rapidement ». De même, grâce à IRIS, les studios seront en mesure d'identifier de potentiels problèmes de photosensibilité. Et ce dès le début de la création des jeux dans l'optique d'éliminer les soucis très tôt si nécessaire.

EA a déjà mis en application ses travaux sur EA Sports FC 24, Madden NFL 24 et EA Sports WRC. Le programme IRIS sera donc ouvert aux développeurs, mais ce n'est pas l'unique initiative. L'éditeur offre aussi quatre brevets pour une utilisation libre de droits. Quatre brevets qui se concentrent sur quatre domaines :

Prise de contrôle automatisée du joueur : une technologie à destination des handicapés qui ne peuvent pas interagir immédiatement, ou de manière limitée, avec un titre. Lorsqu'une activité n'est plus détectée, le personnage est contrôlé par le système qui imitera alors le style de jeu du joueur

Système de tutoriel adaptatif : il s'agit de fournir des conseils sur les commandes ou les techniques, en se basant sur les compétences ou la façon de jouer de chacun. Le but étant de supprimer le plus d'obstacles possibles

Système de navigation par itinéraire : l'idée est cette fois de soutenir les joueurs dans la navigation, avec des itinéraires ou des lignes d'aide. Un système déjà déployé dans Mirror's Edge Catalyst

Coach animé et personnalisé pour les jeux vidéo : un avatar fictif pour prodiguer des astuces durant et hors des sessions de jeu afin d'améliorer les performances

« Nous voulons donner l’opportunité aux développeurs d’éliminer les barrières à l’entrée. De créer des expériences plus sûres, plus inclusives, plus accessibles. Et, à terme, plus amusantes pour les joueurs et joueuses du monde entier » a ajouté Kerry Hopkins d'EA.