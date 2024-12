Lors de la Gamescom 2024, Techland a surpris le monde entier avec l'annonce du nouveau jeu Dying Light the Beast. Un titre inédit avec Kyle Crane, le héros du premier épisode, qui sera plus généreux que prévu à l'origine par les développeurs. En effet, à la base, ça devait être seulement le DLC 2 de la suite Stay Human. Une extension qui est finalement devenue un jeu complet, et qui a envoyé du lourd aux Game Awards 2024.

Dying Light the Beast revient avec un trailer aux Game Awards 2024

Dying Light the Beast est un nouveau jeu autonome qui sera gratuit pour les possesseurs de l'Ultimate Edition de DL2 Stay Human. Une compensation pour le fait que la seconde extension promise ne sortira jamais. Mais c'est finalement un mal pour un bien étant donné que le contenu sera beaucoup plus conséquent. À l'image de Dying Light The Following, The Beast durera environ 20 heures. Pour le 100%, juste le scénario ? On ne sait pas. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'histoire prend place plus de 20 ans après les événements du premier épisode.

« Captif pendant 13 ans dans un labo, vous vous échappez et traquez vos ravisseurs en quête de vengeance, avant de découvrir que l'enjeu est bien plus important ». Kyle Crane, le héros de Dying Light, est de retour et devra faire face à une mystérieuse créature qui chasse dans les bois. Même si c'est le gros point faible de la licence, les armes à feu reviennent également, tout comme les armes à feu et les véhicules (au moins un 4x4). Néanmoins, il y a bien une nouveauté en lien avec la captivité de Kyle pendant tout ce temps.

En plus du parkour, Kyle Crane a effectivement développé des pouvoirs liés à la fusion entre son ADN et celui des zombies, qui lui permettent notamment d'arracher la tête d'un colosse. Dying Light the Beast est déjà un carton avec plus d'1 million d'ajouts à la liste de souhaits Steam en moins de dix semaines. Le jeu sera disponible à l'été 2025 comme on a pu l'apprendre avec le trailer énervé « Meet the Baron » des Game Awards 2024, qui nous présente le responsable des expérimentations sur Kyle Crane.

Source : Techland.