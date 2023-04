Dying Light 2 a ravi les amateurs de zombies, de parkour et de mondes ouverts lors de sa sortie en février 2022. Le jeu développé par Techland fait la part belle à l'action, comme un certain Dead Island 2, que nous venons justement de tester (et dont le premier opus était également développé par Techland). Après deux opus de Dying Light, que nous réserve le studio ? En mai dernier, Techland déclarait travailler sur une nouvelle licence. "Notre ambition est d'introduire une toute nouvelle IP qui soit très différente de ce que nous avons fait ces dernières années. Nous voulons créer une expérience entièrement nouvelle. Une nouvelle épopée fantastique se déroulant dans un vaste monde ouvert, alimentée par les compétences et l'expérience que nous avons acquises en tant qu'équipe au fil des ans, infusée de nouvelles idées, de passion et de créativité", peut-on lire sur le site officiel du studio. Techland n'oublie pas Dying Light 3 pour autant...

Quel héros dans Dying Light 3 ? Les fans ont tranché !

Sur son compte Twitter, Tymon Smektała, directeur des deux premiers jeux Dying Light, évoque sans détour Dying Light 3. Il demande aux joueurs, par un sondage, quel héros aimeraient-ils voir comme personnage principal de ce nouvel opus. La réponse plébiscitée est l'agent du GRE à 42,8 % sur quasiment 6 000 votes. Tymon Smektala précise bien qu'il ne s'agit pas d'une officialisation de Dying Light 3. On veut bien le croire, mais on se doute bien qu'il ne pose pas non plus la question par hasard. Ce simple sondage devrait suffire à faire le bonheur des fans de la licence. Celui-ci est désormais clos, mais rien ne vous empêche de donner votre avis en réponse au tweet initial. Peut-être que votre point de vue fera réfléchir les développeurs du studio...

Encore plus de pouvoirs dans le prochain opus ?

L'an dernier, Tymon Smektala déclarait à VGC qu'il souhaitait un personnage qui commence "avec plus de pouvoirs, plus de compétences, plus de capacités en tant qu'ensemble de compétences de base" dans Dying Light 3. Si le jeu se fait un jour, ne manquait-il pas de préciser. Le sentiment de progression représente l'une des forces des jeux Dying Light. Techland semble vouloir aller encore plus loin dans sa démarche. Entre Dying Light 3 et sa nouvelle IP en monde ouvert, les développeurs polonais devraient avoir du pain sur la planche dans les années à venir.