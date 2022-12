Dying Light 2 est l’une des réussites de ce début d’année 2022, malgré un démarrage un poil chaotique à cause d'une optimisation ratée sur la plupart des supports. Toutefois, Techland a très vite réagi et a su rectifier le tir. Résultat, le jeu s’est vendu à plusieurs millions d’exemplaires et a reçu plusieurs DLC gratuits, ainsi qu'une grosse extension payante. Mais les plus gros changements seront à venir en 2023.

Dying Light 2 a de grosses surprises pour 2023

Pour les fêtes de fin d’année, le studio a décidé de revenir sur le succès de Dying Light 2 en remerciant les fans pour leur patience et leur fidélité. Bien que le jeu a rapidement marché dans l’ombre des énormes sorties du début d'année comme Elden Ring ou encore Horizon Forbidden West, Dying Light 2 a réussi son pari et a pu séduire plusieurs millions de fans.

Comme pour le premier épisode, le jeu profitera d’un suivi d’ores et déjà prévu pour durer au minimum 5 ans. Et si 2022 a déjà accueilli plusieurs contenus gratuits et payants, 2023 pourrait carrément changer le jeu.

Le directeur de la franchise annonce en effet que d’importants changements sont en cours de route. Il nous parle par exemple de l’arrivée de toutes nouvelles armes, d’ennemis encore jamais vus et de missions totalement inédites. En prime, le gameplay sera retapé tout comme la progression en mode coopératif. Sur ce second point, le développeur ne donne pas plus de détails, en revanche pour le système de combat, on nous annonce des affrontements encore plus brutaux, fluides et viscéraux. Un changement majeur qui pourrait complètement bousculer la dynamique du jeu actuelle. Attendons de voir. En prime, de nombreux ajouts sont attendus tout au long de l’année prochaine. D’autres informations concernant l’avenir de la franchise seront données à l’occasion du premier anniversaire de Dying Light 2 le 4 février prochain.

Dying Light 2 a donc encore de très beaux jours devant lui et les fans devraient en avoir pour leur argent. Le jeu est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4 et Xbox One.