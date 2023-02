Ultra prometteur lors des présentations en amont de sa sortie, Dying Light 2 a globalement déçu. Entre une envergure bien moins importante qu'espéré et les bugs, la suite n'a pas été à la hauteur des folles attentes. Techland en a parfaitement conscience et depuis des mois, le studio polonais s'évertue à corriger le tir en intégrant des choses réclamées comme le NG+.

Mais pour les 1 an du jeu, les développeurs apportent de gros changements et rassurent sur le suivi du titre. Que les joueurs soufflent, les nouveautés vont continuer d'affluer pendant 5 ans.

Des surprises et des cadeaux

Le jeu de zombies Dying Light 2 : Stay Human soufflera déjà sa première bougie ce samedi 4 février 2023. L'occasion pour Techland de communiquer sur l'excellente santé de la franchise qui s'est écoulée à 30 millions d'exemplaires (depuis 2015).

Ces chiffres exceptionnels parlent d'eux-mêmes et confirment le succès de la franchise Dying Light. Nous n’aurions pas pu y parvenir sans le support de notre incroyable communauté. Je veux profiter de cette occasion pour les remercier à nouveau pour leur grand soutien. Nous avons des projets ambitieux non seulement pour développer et soutenir encore plus le jeu, mais aussi pour l'étendre à d'autres supports. Via communiqué de presse.

Dans le détail, le studio a dû vendre entre 9 et 10 millions de copies de Dying Light 2. Ce qui, vu tous les problèmes du jeu, est plutôt très encourageant. Les joueurs qui ont été au rendez-vous peuvent récupérer gratuitement le « pack crane ». Quant aux autres qui n'ont pas embarqué dans l'aventure, le titre est en promo à -50% durant une période limitée.

D'autres cadeaux sont prévus, mais pour les obtenir, il va falloir donner de votre personne. En remplissant des objectifs communautaires durant le Bloody Anniversary (du 31 janvier au 9 février 2023) et le week-end Dropkick (du 9 au 13 février 2023), vous remporterez des articles normalement payants avec les packs « Rais » et « Brecken ». Assister à des streams Twitch peut aussi permettre de débloquer des objets exclusifs tels que « l'arc de Bozak ».

Une pluie d'améliorations pour Dying Light 2

Les développeurs tiennent également leur promesse d'améliorer sensiblement le jeu grâce à de gros changements désormais effectifs via l'énorme mise à jour 1.09. Ça touche divers domaines de Dying Light 2 comme la technique avec une « amélioration des modes de graphismes sur consoles » et une prise en charge du DLSS 3 ainsi que du FSR 2.0 sur PC.

En plus de nouveaux ennemis (Tyran volatile, Nid de Rapace, la Sorcière et les Pestiférés), les mordeurs sont plus agressifs. Maintenant, les Rapaces se baladent dans les zones sombres et le taux d'apparition d'infectés spéciaux a été accru. On note aussi de nouvelles animations pour les armes, et une meilleure physique de ragdoll pour les adversaires.

La co-op avec des amis devrait être plus stable, et surtout, la cross-gen est enfin là, ce qui signifie que vous pouvez monter une équipe avec des joueurs PS5 et PS4 par exemple.

À venir en 2023

Entre avril et la fin de l'année, Dying Light 2 : Stay Human va recevoir d'autres contenus dont un nouveau gros DLC solo et les premières images dévoilent une ambiance engageante.

Mise à jour d'avril

Amélioration des physiques et de la violence des combats

Quêtes TGG

Personnalisation de l'équipement

Mise à jour de juin

De nouvelles expériences nocturnes et des Rapaces errants inédits

Améliorations de la fluidité du parkour

Plus tard en 2023

Nouvelle extension de l'histoire

Nouveau lieu

Nouveaux types d'armes

Concept art de la deuxième extension.