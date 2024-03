Dune Awakening nous avait pour rappel été présenté pour la première fois en août dernier. Un premier trailer qui avait fait sensation grâce à une direction artistique absolument sublime, magnifiée par rien de moins que l'Unreal Engine 5. Voyons voir à quel point ce nouveau trailer peut encore nous éblouir.

Survivre sur la belle Arrakis avec Dune Awakening

L'œuvre cultissime de science-fiction Dune, issue du brillant romancier Frank Herbert, n'a jamais eu autant le vent en poupe. Un renouveau d'engouement qu'on doit notamment au premier film d'une trilogie réalisée par Denis Villeneuve. La seconde partie, sortie mercredi 28 février, ne fait qu'enfoncer le clou et s'annonce déjà comme un véritable carton au box-office. Il n'en faut donc pas plus pour voir germer des jeux vidéos s'inscrivant dans ce fascinant univers. Le dernier en date qui nous intéresse ici est Dune Awakening, un MMO de survie développé par Funcom.

Le studio a bien fait ses devoirs, puisque les jeux de survie sont en ce moment extrêmement populaires. Il suffit de voir notamment l'impressionnant succès de Palworld pour s'en convaincre. Mais ce MMO pourrait bien tirer son épingle du jeu. En plus de placer son intrigue sur la dangereuse planète désertique qu'est Arrakis, le jeu affiche une direction artistique absolument somptueuse. Cela est principalement dû à une très habile utilisation des technologies de l'Unreal Engine 5. Nanite et Lumen, qui entendent proposer des jeux de lumière et des textures proprement nouvelle génération, mettent magnifiquement en valeur le monde hostile de Dune.

Le danger rôde dans les sables de Dune

S'agissant du gameplay, les amateurs de jeux de survie devraient être en terrain connu. Cependant, la chose risque d'être particulièrement compliquée sur Dune. Comment, en effet, trouver aisément de l'eau sur une planète totalement désertique ? L'hostilité d'Arrakis se présente ainsi comme un terrain de jeu absolument idéal pour le genre. Les premières heures s'annoncent donc rudes. On voit cependant dans le trailer que la coopération avec d'autres joueurs peut mener vers de grandes choses.

Plus qu'un jeu de survie, Dune Awakening est en effet un MMO. Cela implique donc des serveurs peuplés de nombreux survivants. Qu'ils choisissent de travailler ensemble ou de s'affronter, la décision leur appartiendra entièrement. Quoi qu'il en soit, le jeu de Funcom dispose de tous les Épices pour être un franc succès. S'il ne dispose pas encore d'une date de sortie sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, il est d'ores et déjà possible de s'inscrire à une bêta via le site officiel du jeu. On se retrouve bientôt sur Arrakis ?