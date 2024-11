La version live-action de Dragons fait parler d’elle après la fuite de son teaser en HD. Initialement diffusé ce week-end dans quelques salles, ce premier aperçu a rapidement été partagé en ligne. Et une chose est sûre : Krokmou, le célèbre dragon, vole déjà la vedette avec un rendu visuel impressionnant. Le film, réalisé par Dean DeBlois, sortira en salles le 13 juin 2025. De quoi concurrencer Disney ?

Une adaptation fidèle mais moderne de Dragons

Le teaser montre les débuts de l’histoire, où Harold, encouragé par son père, doit prouver sa valeur en tuant un dragon. Mais tout change lorsqu’il rencontre Krokmou , un dragon blessé. Cette scène iconique, tirée directement du film d’animation de 2010, laisse penser que cette version live-action sera très fidèle à l’original.

Certaines rumeurs suggèrent même que ce remake pourrait suivre une approche "plan par plan", à la manière du Roi Lion en 2019 de chez Disney. Dean DeBlois, déjà aux commandes de la trilogie animée, semble vouloir rester proche de l’essence de l’œuvre tout en modernisant son univers.

Krokmou , le véritable héros

Le teaser a beau être court, il a suffi pour rassurer les fans sur un point essentiel : Krokmou est toujours aussi charismatique. Sa version live-action, réalisée avec soin, impressionne par son réalisme et sa fidélité au design original. Ce premier aperçu promet des effets spéciaux de qualité, capables de donner vie aux créatures fantastiques de cet univers.

Universal Pictures a réuni un casting solide pour ce remake. Mason Thames (The Black Phone) incarne Harold, tandis que Nico Parker (The Last of Us) joue Astrid. Gerard Butler revient dans le rôle de Stoick, et d’autres noms comme Nick Frost, Julian Dennison et Ruth Codd complètent la distribution.

Jay Baruchel, la voix originale d’Hiarold dans les films d’animation, a exprimé son enthousiasme pour cette adaptation. Fier du travail de Dean DeBlois, il a confié que cette nouvelle version pourrait séduire à la fois une nouvelle génération et les fans de la première heure.

Source : Twitter