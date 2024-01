La licence Dragon Ball se porte à merveille, et toutes les occasions sont bonnes pour nous le rappeler. Actuellement, les fans n'ont qu'une hâte : en savoir plus sur Sparking Zero (autrefois Budokai Tenkaichi 4). Les premières images ont fait baver la communauté qui attend depuis tout ce temps le retour de cette série de jeux. Et justement, on va avoir des nouvelles du quatrième opus dans peu de temps, mais pas que. Et cette fois, il n'y a plus de place au doute.

La franchise Dragon Ball va faire le plein d'annonces

Mais pourquoi tant d'annonces sont en approche ? Tout simplement parce que du 27 au 28 janvier 2024 à Los Angeles, il y aura la nouvelle édition du Dragon Ball Games Battle Hour. En 2023, c'est à cette occasion que Sparking Zero avait été dévoilé au grand jour. Le problème, c'est que depuis, sa date de sortie n'a pas pointé le bout de son nez. Et ce, malgré un autre trailer qui a su enflammer la communauté. Du coup, est-ce que ce ne serait pas le moment pour Bandai Namco de la révéler ? C'est ce qu'une bonne partie des joueurs pense.

En plus, on a dorénavant la confirmation qu'il sera bien présent à l'événement. C'est le compte officiel X (anciennement Twitter) des jeux Dragon Ball qui l'a expliqué. Au passage, il a précisé que le prochain DLC pour DBZ : Kakarot aura également droit à une présentation détaillée. Il s'agira du dernier qui sera déployé pour le Season Pass 2. Par conséquent, il ne faut surtout pas le louper. Enfin, sachez que l'anime Daima aura un panel dédié, qui pourrait une bonne opportunité pour nous en montrer davantage. En tout cas, vous l'aurez compris, une grande vague d'annonces attend la franchise dans quelques semaines, et il nous tarde d'y être pour découvrir tout ça.

Une sortie en 2024 ou 2025 ?

Une question brûle encore et toujours les lèvres des fans : est-ce que Dragon Ball Sparking Zero sortira en 2024 ou 2025 ? Eh oui, pour l'instant, on n'a même pas eu droit à une fenêtre de sortie. Les craintes des joueurs se font donc entendre, mais il n'y a peut-être pas lieu de s'inquiéter. Pour cause, en décembre dernier, on apprenait via IGN que le jeu était en développement depuis 5 ans. Spike Chunsoft planche donc dessus depuis - au moins - 2018. Mais qu'est-ce que ça signifie ?

Techniquement, si le chantier est en cours depuis aussi longtemps, alors il se pourrait que ce Dragon Ball sorte plus tôt que prévu. Quand on dit « plus tôt », c'est avant 2025. Néanmoins, il ne faut pas oublier un élément important. En effet, ça ne veut pas dire que le studio a travaillé comme un acharné sur le jeu pendant toutes ces années. C'est d'ailleurs une certitude, puisqu'il a sorti d'autres titres entretemps. Tout ça pour dire qu'il est difficile de se positionner sur le sujet, mais on aura probablement la réponse fin janvier. Du moins, c'est ce qu'on espère.