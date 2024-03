L'un des meilleurs jeux Dragon Ball fait une énorme annonce qui était très attendue par les fans. Il devrait être plus beau que jamais et revient très bientôt.

Bandai Namco est très en forme en ce qui concerne Dragon Ball en ce moment. Entre Sparking Zero, le retour et suivi de jeux déjà sortis, l'actualité est bouillante et c'est difficile de se plaindre. D'un point de vue quantité tout du moins. Pour la qualité, à vous de voir si tel ou tel titre est pertinent ou non. Après le comeback de DB FighterZ sur PS5 et Xbox Series X|S, l'éditeur japonais dégaine un deuxième atout.

Un jeu solo et co-op Dragon Ball de retour sur PS5 et Xbox Series

L'oeuvre culte d'Akira Toriyama a 40 ans et les projets se multiplient avec comme pierre angulaire de cet anniversaire, le nouvel anime Dragon Ball Daima. Une série qui sera diffusée à l'automne 2024 et qui semble être une espèce de mélange entre DB et DB GT, avec les personnages emblématiques qui vont rajeunir. Les bribes de scénario laissent certains sceptiques, mais l'animation a l'air de faire le taf. Mais la licence s'est aussi exportée dans le monde du jeu vidéo des décennies de cela, et il y a également des nouveautés à ce niveau pour célébrer ce 40e anniversaire.

Et le prochain qui sera mis en valeur par Bandai Namco, c'est Dragon Ball Xenoverse 2. L'éditeur avait promis une version PS5 / Xbox Series X|S et ça arrive enfin. « Dragon Ball Xenoverse 2 sera disponible sur PS5 et Xbox Series X|S le 24 mai 2024 ! Les possesseurs du jeu sur PS4 et Xbox One pourront faire la mise à jour et transférer leurs sauvegardes vers les versions PS5 et Xbox Series X|S » (via X). C'est le moment idéal parce que cette année, les développeurs comptent encore suivre leur bébé avec des contenus scénaristiques et d'autres personnages. En résumé, le jeu n'est pas encore mort.

Le formidable soft de combat DB FighterZ a également eu sa mise à jour PS5 et Xbox Series, et ce jeudi 29 février, la saison 5 de Dragon Ball : The Breakers a été déployée. Il s'agit d'un titre multijoueur asymétrique où sept joueurs affrontent des méchants cultes de la saga comme Cell ou encore Freezer. C'est disponible dès maintenant et le patch apporte de nouveaux skins, mais aussi une fonctionnalité très appréciée, le cross-play.