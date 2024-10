L'univers de Dragon Ball ne cesse de s'agrandir, et les fans vont être ravis avec l'arrivée de Dragon Ball Daima dans plusieurs jeux de la franchise. On sait déjà que Dragon Ball Sparking Zero accueillera deux DLC majeurs avec des personnages issus de Daima, notamment l'arrivée en grande pompe de Vegeta et Glorio, deux personnages emblématiques de cette nouvelle série. Mais ce n'est pas tout ! D'autres jeux bien connus de la licence recevront également du contenu inédit lié à Daima.

Dragon Ball invite Daima un peu partout !

Pour commencer, les fans de Dragon Ball Kakarot vont bientôt pouvoir plonger dans un tout nouvel univers. Le DLC intitulé "Adventure through the Demon Realm: Part 1" vous transportera dans le Royaume des Démons. Cet endroit mystérieux, encore peu exploré dans la série, promet des aventures inédites, des ennemis redoutables et des défis uniques. Même si les détails sont encore rares, l'excitation est déjà palpable. Ce nouveau DLC qui est consacré à Daima pourrait bien surprendre les fans avec des rebondissements inattendus et des combats épiques. On a même le droit à une nouvelle bande annonce, visible ci-dessous :

Du côté de Dragon Ball Xenoverse 2, Goku (mini), tiré de Daima, sera le prochain personnage à rejoindre le jeu dans le DLC Future Saga Chapter 2. Ce Goku miniaturisé garde toute sa puissance malgré sa taille réduite, et promet des combats rapides et nerveux. Pour couronner le tout, une version d’essai gratuite sera disponible pendant une période limitée, permettant aux joueurs de tester ce personnage avant de s’engager pleinement dans l’histoire. Elle est pas belle la vie ?

L’ajout de Dragon Ball Daima dans plusieurs jeux montre clairement que Bandai Namco veut marquer un grand coup. Que ce soit dans Sparking Zero, Kakarot, ou Xenoverse 2, Daima va enrichir l’expérience des joueurs avec des personnages inédits. Mais aussi des aventures uniques.

Hélas, pour le moment, que ce soit pour l'un ou l'autre contenu sur Daima, aucune autre information sur la date de sortie n'a été donnée. Il faudra se contenter d'un "coming soon". C'est déjà mieux que rien !

Source : Bandai