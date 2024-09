Plus qu'un petit mois avant la sortie de Dragon Ball Sparking Zero, et le jeu nous régale avec un trailer pour présenter encore des personnages iconiques qui composeront son énorme roster.

Avec 164 personnages jouables, Dragon Ball Sparking Zero présentera l'un des plus gros rosters jamais vu pour un jeu s'inspirant de l'œuvre légendaire de feu Akira Toriyama. De DBZ à Super en passant par GT ou même les aventures de Goku enfant, Spike Chunsoft n'entend visiblement oublier personne. Son éditeur Bandai Namco nous donnait aujourd'hui rendez-vous avec un trailer présentant de nouvelles additions à ce colossal roster, avec des personnages iconiques.

Encore des persos iconiques annoncés pour Dragon Ball Sparking Zero

Avec Dragon Ball Sparking Zero, Spike Chunsoft entend clairement adresser une lettre d'amour au légendaire shonen, en n'omettant aucune période de son énorme histoire. Tout cela en proposant la formule tant appréciée des Budokai Tenkaichi, avec des combats spectaculaires et une profonde destruction du décor. Cela dit, ce nouvel opus fera l'impasse sur la partie exploration et monde ouvert des précédents titres. Une décision visiblement saluée par les fans, signe que le jeu part dans une bonne direction. Même constat pour un mode histoire qui sort des sentiers battus et permettra justement d'altérer les événements des différents arcs.

Un jeu de combat dans l'univers du regretté Akira Toriyama ne serait cependant rien sans sa myriade de combattants. Après un précédent trailer centré sur l'arc Cell et des leaks relatifs à l'arc Buu, entre autres, voici donc une nouvelle vidéo nous présentant d'autres personnages qui rejoindront Dragon Ball Sparking Zero à sa sortie le 11 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. La bande-annonce, bel et bien centrée sur l'arc Buu après les leaks, en met évidemment plein la vue pour rendre justice à ces personnages iconiques. Vous pouvez la retrouver ci-dessous, ainsi que la liste détaillée des nouvelles additions au roster du jeu :

Great Saiyaman

Gohan adulte (normal et Super Saiyan)

Babidi

Buu (sous toutes ses formes)

Majin Buu

Majin Vegeta

Goku Super Saiyan 3

Gotrenks Super Saiyan 3

Vegeto (normal et Super Saiyan)

Source : Bandai Namco Entertainment sur YouTube