Dragon Ball, peut-être même plus en France qu'ailleurs en Europe, possède une très large communauté de fans. En fait, nombreux sont ceux qui ont grandi avec cet univers, notamment grâce à des programmes TV comme le bon vieux Club Dorothée. Forcément, dès qu'un jeu est annoncé, il est très attendu et suscite énormément d'excitation. Alors, imaginez un peu quand il s'agit d'un tout nouveau trailer...

Dragon Ball : la folle histoire

Bandai Namco a récemment dévoilé un nouveau trailer pour son prochain jeu, Dragon Ball: Sparking! ZERO, qui met en scène un combat entre Goku et Vegeta. Cette annonce a été accompagnée de la révélation d'un nouveau contenu téléchargeable pour Dragon Ball Z: Kakarot, intitulé Goku's Next Journey, dont la sortie est prévue pour février 2024.

Dragon Ball: Sparking! ZERO, annoncé lors des Game Awards de l'année dernière, est le dernier-né de la série Budokai Tenkaichi de Dragon Ball, prévu sur plusieurs plateformes. Le jeu était encore aux premiers stades de son développement lors de sa première annonce en mars de l'année dernière, lors du Dragon Ball Battle Hour. Presque un an plus tard, il semble que le développement ait bien avancé.

Ce nouveau trailer a été diffusé ce week-end pendant le Dragon Ball Battle Hour 2024. Le peu d'informations disponibles sur le jeu jusqu'à présent laisse les fans impatients de découvrir ce que cette nouvelle entrée dans la série a à offrir.

La série principale a débuté en 2005 avec DBZ: Budokai Tenkaichi, suivie d'une suite en 2006 et d'un troisième jeu en 2007. Bien que la série Xbox n'ait pas une longue histoire, la Xbox 360 a accueilli Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi en 2011. Avec ces annonces, Bandai Namco continue de stimuler l'enthousiasme des fans de Dragon Ball pour ses futures sorties.

Les personnages que l'on connait

Dans le même temps, en plus de la nouvelle bande-annonce, nous avons pu en savoir un peu plus sur les personnages présents dans le jeu. On sait à quel point cela est important dans un jeu de combat, donc voici la liste des 24 que l'on connaît déjà. Évidemment, une longue liste reste encore inconnue, donc pas de panique. Il y aura d'autres combattants et probablement des surprises