Dragon Ball Sparking Zero est parti pour être l'un des meilleurs jeux Budokai Tenkaichi de la saga. Entre le roster XXL qui s'étend sur plusieurs générations, ses visuels ravageurs malgré quelques inégalités ici et là, ou le gameplay propre à cette série, les fans devraient être servis. Depuis des mois maintenant, Bandai Namco sort des bandes annonces à un rythme régulier pour annoncer les personnages jouables. À chaque fois, ça suit une thématique ou un arc précis, comme avec le récent trailer dédié à l'histoire de Cell.

Dragon Ball Sparking Zero enflamme la Gamescom 2024

Le roster de Dragon Ball Sparking Zero se laisse découvrir petit à petit. Et il y en aura pour tous les goûts étant donné que les développeurs ont pioché dans la toute première partie du manga culte, quand Goku est encore enfant, avec des personnages tels que Tao Pai Pai ou Yajirobe, jusqu'à DB Super. Comme toujours, quand Bandai Namco a une annonce à faire, ça démarre avec des visuels dans l'indispensable magazine japonais V-Jump. Dans sa dernière édition, la revue a fait monter la hype autour de l'arc Buu dans Dragon Ball Sparking Zero.

Sur ces images inédites de Dragon Ball Sparking Zero, on pouvait apercevoir Gohan Ultime, Super Buu avec ses variantes lorsqu'il absorbe Gotenks, Gohan adulte et sous sa forme classique sans avoir englouti quiconque. De plus, on a eu des infos sur un système appelé « Impact Action ». En résumé, certaines attaques pourront s'entrechoquer et provoqueront des résultats différents. La vraie nouveauté, c'est le « Power Impact » qui va jusqu'à créer des vents violents lors d'une compétition de force. Le « Blast Impact » intervient quand deux kikoha se rencontrent, tandis que le « Crash Impact » se produit lorsque deux adversaires balancent en même temps des coups de poing ou de pieds. Enfin, le « Speed Impact » représente tous les coups ultra rapides qui font qu'on arrive plus à distinguer les mouvements.

Sans surprise, après ces images, l'éditeur a mis en ligne un nouveau trailer. On y voit une montagne de persos déjà annoncés comme Baddack, Goku et Gohan enfant lors d'une séance d'entrainement, Piccolo et tellement d'autres. Comme à chaque fois, on a furieusement envie de prendre la manette pour se bastonner avec les personnages iconiques de l'oeuvre d'Akira Toriyama. Pour rappel, ça sort le 11 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Source : Bandai Namco.