Dragon Ball Sparking Zero va être titanesque avec plus de 160 héros. Voici tous les personnages jouables connus à ce jour. Il va y en avoir pour tous les goûts !

Dragon Ball Sparking Zero, c’est le prochain jeu que tous fans de la licence attendent fermement. Autrefois considéré comme le Budokai Tenkaichi 4 que tout le monde attendait, il a récemment dévoilé une bande-annonce qui en a mis plein les yeux. Ce nouvel opus va même plus loin que les autres, en se voulant ultra complet. La preuve, Bandai a révélé qu’il y aurait pas moins de 164 personnages jouables. Un roster vertigineux qui ratisse extrêmement large puisqu'il devrait nous sortir des personnages issu des quatre coins du manga et de l'anime ce qui promet une rejouabilité colossale sur le papier. Certains de ces héros légendaires ont d'ailleurs été officialisés et ça vend du rêve.

Plus de 160 personnages pour Dragon Ball Sparking ZERO

Dragon Ball Sparking Zero ambitionne de devenir le jeu le plus complet et le plus généreux de la licence. Avec un casting de plus de 160 personnages, il serait, sur le papier, l'un des titres les plus denses. Pour l'instant, seuls une quarantaine de héros ont été officialisés, d'autres suivront prochainement, d'autant qu'il est dit que le titre devrait explorer très largement l'univers de Dragon Ball. La série principale (peut-être même le prochain Dragon Ball Daïma, la suite de Super ?) les séries secondaires (GT ?) et les films seront représentés. Jusqu'à présent, Bandai Namco a dévoilé les principaux personnages jouables.

Un roster déjà bien fourni, mais qui comporte pas mal de versions différentes d'un même personnage, les transformations comptant visiblement pour une. On retrouve ainsi plusieurs Goku, dont les versions marquent des étapes importantes dans le manga, ou encore plusieurs Vegeta. En espérant que le jeu n'abuse pas trop du filon pour gonfler artificiellement son roster.

Dragon Ball Sparking Zero sortira prochainement sur PS5, Xbox Series et PC, mais n'a pas encore de date de sortie definitive. En attendant, voici l'intégralité du roster connu à ce jour.

Tous les personnages jouables de Dragon Ball Sparking Zero