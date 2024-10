Sorti en early access le 8 octobre et lancé officiellement le 11, Dragon Ball Sparking Zero est d'ores et déjà un énorme carton, avec un record absolu et historique dans sa catégorie.

Dragon Ball Sparking Zero connaît officiellement un lancement proprement explosif pour un jeu de combat. Un autre signe, s'il en est, que l'œuvre légendaire du regretté Akira Toriyama continue malgré son grand âge à être un véritable phénomène de société. Ceci étant dit, nous ne connaissons que les chiffres de Steam. Gageons cependant que le titre de Bandai Namco et Spike Chunsoft s'est également très bien vendu sur PS5 et Xbox Series.

Un lancement déjà historique pour Dragon Ball Sparking Zero

Alors que Dragon Ball Sparking Zero n'était disponible qu'en early access du 8 au 10 octobre, moyennant donc au moins l'achat de l'édition Deluxe à 100 euros, il a battu à plates coutures d'autres grands noms des jeux de combat, en tout cas sur Steam. Il y affichait en effet un pic de plus de 112 000 joueurs connectés simultanément. Désormais officiellement sorti depuis le 11 octobre, ce chiffre est monté à plus de 122 000 à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il écrase ainsi complètement d'autres grands noms récents de cette catégorie comme Street Fighter 6 (pic de 70 000), Tekken 8 (pic de 50 000), Dragon Ball FighterZ (pic de 44 000) ou encore le reboot Mortal Kombat 1 (pic de 38 000).

Le seul jeu de combat que Dragon Ball Sparking Zero doit maintenant détrôner est MultiVersus (pic de 150 000). Le digne héritier de Budokai Tenkaichi se place en tout cas comme un carton plein pour Bandai Namco et Spike Chunsoft. Le récent attrait autour de l'anime aux États-Unis, et bien tragiquement le décès de son créateur ont entre autres raisons probablement contribué à l'engouement autour du jeu.

Cela étant dit, le modèle économique du titre, entre autres, n'est pas du goût de tout le monde. Outre un Season Pass, Dragon Ball Sparking Zero prévoirait de proposer des DLC de type « pay-to-fast », permettant de débloquer plus rapidement des combattants. De même, les fans lui reprochent l'absence des musiques de l'anime. Celles-ci sont bel et bien présentes... dans des packs vendus séparément, à 15 euros pièce. Le comble, c'est qu'ils ne sont pas non plus disponibles sur les éditions Deluxe et Ultimate du jeu. En-dehors de cela, son avenir semble particulièrement radieux. Goku en serait certainement fier.

Source : SteamDB