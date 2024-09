Dragon Ball: Sparking Zero arrive bientôt, mais hélas, tout ne se passe pas comme prévu et certains joueurs sont déjà en train de râler à l’avance. On vous explique tout.

Depuis l'annonce de Dragon Ball: Sparking Zero, l'excitation est à son comble. Avec plus de 180 personnages couvrant toutes les sagas de Dragon Ball et des mécaniques de jeu plus poussées que celles de Budokai Tenkaichi, tout semblait promettre une expérience ultime. Mais un détail a refroidi certains fans...

Seulement 12 cartes au lancement pour Dragon Ball: Sparking Zero ?

Lors d'une interview avec IGN, le producteur du jeu, Jun Furutani, a confirmé que Sparking Zero n’aurait que 12 cartes au lancement, prévu pour le 11 octobre. Et cette nouvelle n'a pas été bien reçue. Beaucoup s’attendaient à plus de lieux iconiques pour accompagner la richesse du jeu.

Bien que chaque carte ait des variantes jour et nuit, ce qui apporte un peu de variété, les fans ne sont pas convaincus. Sur Reddit, un utilisateur a même qualifié cette annonce de "premier échec" du jeu. Evidemment, en pointant du doigt l'absence de lieux comme la Planète de Beerus, le Glacier, ou encore la Maison de Kame.

La déception est partagée par de nombreux fans. Sur Twitter, un utilisateur a partagé une liste des lieux qu'il aimerait voir ajoutés, comme la Planète de Kaïo, le Serpent Road, ou encore la Planète Végéta. Beaucoup regrettent aussi l'absence de cartes présentes dans les anciens jeux Dragon Ball. Comme l'Arène de l'Univers 6, le Guet de Kami, ou encore l'Espace. Ces lieux sont emblématiques des combats dans l'univers Dragon Ball, et leur absence est difficile à avaler pour certains joueurs.

Des ajouts après le lancement ?

Tout n'est cependant pas perdu. Jun Furutani a laissé entendre que de nouvelles cartes pourraient être ajoutées après la sortie du jeu. Comme souvent, via des mises à jour ou des DLC. Trois packs de DLC sont d'ailleurs déjà prévus, même si leur contenu reste à préciser.

Certains pensent qu’avec autant de personnages et de modes, demander plus de cartes au lancement serait gourmand. Cependant, pour une série aussi vaste que Dragon Ball, les lieux de combat ont une importance presque égale aux personnages.

Source : Spike Chunsoft