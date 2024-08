En attendant l'arrivée prochaine de Dragon Ball Sparking Zero, son énorme édition collector est d'ores et déjà dispo en précommande sur le sol français, à bon entendeur.

Pour rappel, Dragon Ball Sparking Zero sortira le 11 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Le titre développé par Spike Chunsoft s'annonce comme un glorieux retour de la célèbre franchise Budokai Tenkaichi, avec un roster absolument énorme couvrant pratiquement tous les arcs de l'œuvre légendaire de feu Akira Toriyama. Son collector se montre tout aussi énorme, et est actuellement dispo en précommande chez nous.

Le collector de Dragon Ball Sparking Zero ouvert aux précommandes chez nous

Si vous êtes un fan absolu de Dragon Ball, cet énorme collector pour Dragon Ball Sparking Zero pourrait vous intéresser, malgré un prix assez salé de 189,99 euros. Si le cœur vous en dit, il est en tout cas actuellement disponible en précommande chez Carrefour, pour une livraison à partir du 11 octobre, date de sortie du jeu. Attention toutefois, cette offre ne concerne pour l'heure que les versions PS5 et Xbox Series du titre de Spike Chunsoft.

Avant d'éventuellement passer à la caisse, il est toutefois préférable de savoir ce qu'il y a dans la boîte. La grosse pièce de résistance de ce collector est certainement le diorama exclusif, opposant le Super Saiyan Légendaire Broly et Goku en mode Ultra Instinct. Il comprend également un marque-page métallique recto-verso. Enfin, il embarque divers bonus en jeu, comme un nouveau personnage jouable exclusif, le déblocage anticipé de six personnages, ainsi qu'un Season Pass, dont la présence dans le jeu probablement d'en agacer certains. Voici plus en détail ce que contient le collector de Dragon Ball Sparking Zero :

Diorama exclusif (26,4 x 17,4 cm)

Nouveau personnage jouable exclusif + déblocage anticipé de Gogeta (normal, Super Saiyen et Super Saiyen divin) et Broly (normal, Super Saiyen et Super Saiyen pleine puissance)

Marque-page en métal recto-verso

Bonus numériques : pack d'amélioration ultime, bonus édition ultime, Season Pass et Bonus du Season Pass

Copie PS5 ou Xbox Series de Sparking Zero

Tout le détail sur le collector dispo en précommande. © Bandai Namco

Source : Carrefour