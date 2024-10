Dragon Ball Sparking Zero serait loin d'avoir encore tout dévoilé. De nouveaux personnages fuitent sur la toile et si ça se confirme, ça va énormément plaire à certains fans.

Après quasiment vingt ans d'absence, la formule « Budokai Tenkaichi » a fait son grand retour sur la scène vidéoludique avec sa quatrième itération, intitulée Dragon Ball Sparking Zero. Le jeu est un vrai carton, établissant de nouveaux records de lancement pour un jeu de combat. On peut dire que question chiffres, il tend à repousser toutes les limites de la licence. Pour autant, des surprises pourraient encore arriver.

Dragon Ball Sparking Zero cache encore bien des secrets

Les fans de la première heure avaient énormément d'attentes pour Dragon Ball Sparking Zero. Parmi elles, le roster était évidemment très surveillé. De fait, la licence Budokai Tenkaichi nous a habitué à proposer un nombre colossal de personnages jouables. De ce côté-là, le nouvel opus est loin de faire dans la demi-mesure, avec 182 combattants, transformations comprises. Qui plus est, cela n'est que le chiffre de départ, sans compter les futurs DLC.

© Spike Chunsoft / Bandai Namco

En effet, Sparking Zero proposera du contenu supplémentaire à l'avenir, à la manière de ce qu'on connaît sur Dragon Ball FigtherZ par exemple. Des DLC ajouteront donc des personnages et autres skins au jeu dans les mois et années à venir. Cependant, si on a une petite idée de ce qu'ils réserveront, d'autres surprises pourraient s'annoncer.

De fait, des dataminers ont fouillé dans les fichiers du jeu. Ils ont ainsi déterré une tonne de contenu supprimés. La plupart est issu de la première série Dragon Ball qui raconte l'enfance de Son Goku. Or, cette ère du manga n'est que très peu représentée dans DBSZ, et ce alors que le directeur marketing lui-même l'avait teasée. Mais ce n'est pas tout, on retrouve également des personnages mineurs, dont certains issus de DB GT ou même de Dragon Ball Super :

Ackman

Appule

Assistants de Zen'ô

Basil

Belmod

C-8

Champa

Chi-Chi

Démon Piccolo

Général Blue

Grand-père Son Gohan

Grand Prêtre

Kaio Shin Suprême

Lavender

Machine de Pilaf

Maï

Nam

Paikûhan

Roi Vegeta

Sauzer

Sélipa

Super C-17

Tambourine

Tagoma

Tao Pai Pai

Yam

Vados

Zangya

Zen'ô

Rien qu'à lire les noms de Super C-17, de Zangya ou encore de Tao Paï Paï, les fans vont trembler d'excitation. Cependant, soyons prudents. Pour le moment, ces leaks sont avant tout issus de traces laissé par des des personnages envisagés en cours de développement. Tous n'apparaîtront peut-être pas dans un futur DLC. Cependant, compte tenu du nombre, on peut facilement s'attendre à ce que Dragon Ball Sparking Zero propose un pack dédié à l'enfance de Goku à l'avenir. Espérons que tout se confirme très bientôt !