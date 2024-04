Les fans du manga n'attendent plus que lui, Dragon Ball Sparking Zero est LE prochain gros jeu tiré de l'œuvre du regretté Arkira Toriyama. Et il a des choses à nous montrer...

Le retour tant attendu d'une licence Dragon Ball très appréciée des fans approche à grands pas... Eh oui ! Budokai Tenkaichi s'apprête à revenir sur console pour un quatrième opus, reprenant son titre en VO pour l'occasion. Ainsi, Dragon Ball: Sparking! Zero arrivera prochainement sur PS5, Xbox Series X | S et PC.

Préparant son arrivée avec force, le jeu édité par Bandai Namco se montre de plus en plus régulièrement. Tout dernièrement, nous avons une démonstration de son gameplay musclé. En parallèle, ce sont les personnages qui défilent les uns après les autres. Et, justement, le roster en a encore sous le coude !

Du jamais vu sur console pour Dragon Ball Sparking Zero

Dérivé du célèbre Monthly Shōnen Jump, le magazine V Jump s'intéresse tout particulièrement aux jeux vidéo adaptés de manga. À ce titre, il a souvent l'exclusivité sur les nouvelles images de jeux très attendus, à l'instar de Dragon Ball: Sparking! Zero. Et ses dernières pages ont de très belles choses à nous montrer.

© V Jump.

D'abord, la page 156 met en avant celui qu'on ne présente plus : Beerus, de Dragon Ball Super. Pour l'accompagner, nous verrons bien sûr Sangoku en Super Saiyan Blue, comme montré dans les précédents trailers. Évidemment, il y aura du Kamehameha dans l'air !

Les joueurs pourront avec nostalgie se replonger dans les premières heures de Dragon Ball Z. On les avait déjà aperçus, mais Tortue Géniale, Yamcha, Krillin, Piccolo et Gohan enfant à l'ère de l'arc Saiyan seront tous jouables. Là aussi, les nouvelles images nous donnent à voir leurs techniques emblématiques, comme le Kienzan et le Masendan.

© V Jump.

Face au dieu de la destruction, la page 157 met l'ange Whis de DBS à l'honneur. On retrouve également des figures inévitables de DBZ, à l'instar de Gohan adulte et Videl, dans leur tenue d'entraînement habituelle. Nous aurons également droit au Trunks du futur sans sa veste et armé de son épée iconique. Il a d'ailleurs droit à sa version Super Saiyan.

Mais c'est un autre personnage qui fera surtout plaisir aux fans de la première heures. Gohan du futur, sans son bras gauche, entre en jeu ! C'est une première pour cette version épique du fils de Goku. Lui aussi sera disponible avec et sans transformation SSJ1. Un dernier détail attire enfin notre œil : on remarque sur l'une des images qu'il affronte C17. Le cyborg et sa sœur C18 seront, sans grande surprise, également au casting.