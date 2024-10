Dragon Ball Sparking Zero s'annonce comme un énorme carton, au vu de ses chiffres lors de son arrivée en early access le 8 octobre, en dépit d'un ticket d'entrée nettement plus cher que pour le jeu de base. Petite ombre noire au tableau : la présence de DLC qui n'étaient pas inclus, même dans la plus onéreuse édition Ultimate, comme deux packs de musiques tirées de l'anime. Et ce ne seront a priori pas les derniers, si l'on en croit un récent leak.

Des pluies de DLC à venir sur Dragon Ball Sparking Zero ?

En plus d'intégrer un Season Pass, Dragon Ball Sparking Zero pourrait avoir droit à plusieurs DLC complémentaires. Avec un lancement en early access aussi explosif, Bandai Namco et Spike Chunsoft flairent non sans bonne raison une potentielle mine d'or, compte tenu de la popularité impérissable de l'œuvre légendaire de feu Akira Toriyama. Outre deux packs pour intégrer des musiques de l'anime en jeu (moyennant 15 euros le pack...), le backend Steam du jeu en laisse leaker un autre, comme on peut le voir sur SteamDB.

Il est cette fois question d'un Martial Arts Pack. De prime abord, il fallait se contenter de cela. Mais Zeucleio, un utilisateur Reddit, en a découvert le contenu via un livre relatif à Dragon Ball Sparking Zero, sorti tout récemment au Japon. Il s'agirait en réalité d'un DLC « pay-to-fast », permettant de débloquer directement, au lieu de les obtenir en jouant (un détail qui a surtout de l'importance pour le multi compétitif), plusieurs combattants du roster proprement massif de Sparking Zero, comme suit :

Bardock

Gohan du futur (normal et Super Saiyan)

Le costume Z de Bardock

Un objet pour obtenir la compétence Super Sparking

Ni Bandai Namco, ni Spike Chunsoft ne se sont encore exprimés concernant ce leak. Il est toutefois on ne peut plus plausible que d'autres DLC controversés de ce type suivront. Rappelons que le Season Pass viendra rajouter plus tard d'autres guerriers au jeu. D'autres packs comme le Martial Arts qui a leaké pourraient donc aider les plus impatients à les débloquer rapidement. Il faudra toutefois attendre de voir si tel sera vraiment le cas sur le long terme pour Dragon Ball Sparking Zero.

Sources : SteamDB ; Zeucleio sur Reddit