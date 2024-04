Bandai Namco a du plain sur la planche avec le roster de Dragon Ball Sparking Zero. En tout, ce ne sont pas moins de 164 personnages qui seront jouables. Et comme souvent, les annonces sont réservées en premier lieu au V-Jump, le magazine japonais qui a vu naître l'oeuvre fabuleuse d'Akira Toriyama. Après les dernières captures publiées en petite taille dans l'hebdomadaire, voici des clichés flambant neufs qui font honneur aux graphismes du jeu.

De nouvelles images grandioses pour Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Sparking Zero sera normalement disponible cette année sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Aucune date de sortie n'a été communiquée par Bandai Namco, mais les fans spéculent déjà. Certains pensent que l'éditeur pourrait lâcher cette information très attendue le 9 mai 2024. Pourquoi ? Ce sera le « Goku Day » et une surprise du genre aurait parfaitement sa place. Quant au lancement, d'autres supputent qu'il aura lieu en novembre prochain pour coïncider avec le 40e anniversaire de la saga légendaire du regretté Akira Toriyama. Mais ce ne sont rien de plus que des théories à l'heure d'écrire ces lignes.

Par contre, on a du concret avec de nouvelles images de Dragon Ball Sparking Zero. Des clichés en plus haute résolution qui s'attardent sur les personnages du roster récemment révélés. À savoir Videl, le méchant Beerus ainsi que Trunks du futur avec son épée. Le fils de Vegeta et Bulma est celui qui a le droit au meilleur traitement avec deux captures. Sur la première, Trunks lance sa technique Burning Attack qu'il utilise contre Freezer, tandis que sur la seconde, on le voit l'épée à la main. Quatre images qui montrent véritablement les avancées réalisées depuis Budokai Tenkaichi 3. Mais maintenant, il faut transformer l'essai et s'assurer que le gameplay soit à la hauteur de cette saga culte chez les joueuses et joueurs.

Un casting de combattant 100% Dragon Ball Z / Super ? Les producteurs Jun Furutani et Ryo Mito n'écartent pas DB GT a postériori. Car à la sortie, et sauf si ça change d'ici là, les personnages de GT ne figureront pas au roster et seront plutôt gardés pour des DLC. Gratuits ou payants ? Wait & see...

Crédits : Bandai Namco.

