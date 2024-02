Dragon Ball en jeu vidéo, ça continue et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les fans ont récemment pu profiter d'un trailer explosif pour le dernier DLC de DBZ : Kakarot, mais ce n'est pas tout. Sparking! ZERO, autrefois connu sous le nom de Budokai Tenkaichi 4, s'annonce absolument dingue. C'est le retour tant attendu de la série de jeux qui n'a pas pointé le bout de son nez depuis 2007 (ça ne nous rajeunit pas). Donc forcément, on a hâte de pouvoir mettre les mains dessus, mais il y a un hic qui risque d'en gêner plus d'un.

Dragon Ball : Sparking! ZERO risque de diviser sur ce point

Ce qui nous intéresse le plus dans un jeu comme Sparking! ZERO, c'est le roster. Le dernier trailer en date nous a montré un combat entre Goku et Vegeta qui nous a fait saliver. Mais ce n'est que la surface de l'icerberg. Le nombre de combattants promet - normalement - d'être massif. Si on en croit la bande-annonce dévoilée au Dragon Ball Battle Hour 2024, on pourra incarner environ 164 personnages différents (en référence à la grille qu'on voit à la fin). Pour le moment, on a seulement vu à l'écran des figures issues de DBZ et de Super, mais il y en aura sûrement d'autres.

Eh oui, qu'est-ce qu'on fait du casting de Dragon Ball GT ou des films ? Ne vous inquiétez pas, ils seront visiblement dans le jeu. En tout cas, c'est ce que laisse penser Jun Furutani et Ryo Mito, tous les deux producteurs de Sparking! ZERO. Sur X (anciennement Twitter), ils se sont entretenus avec les utilisateurs SofianLeGEEK et Yekais. On a alors appris quelque chose de fort intéressant. De nombreux sujets ont été brassés, y compris l'arrivée des personnages de GT et des longs-métrages. Le studio envisage bel et bien de les ajouter, mais il y a un hic.

Pour ce qui est du casting de GT, il finira peut-être en DLC en lieu et place d'être dans le roster de base. Alors oui, ça ne va pas plaire à tout le monde, même si ce n'est pas gravé dans le marbre. Nos deux hommes ont bien dit que ce n'était pas encore acté. Néanmoins, ce ne serait pas la première fois que ça arrive. Les personnages de GT étaient aussi absents de Dragon Ball : Raging Blast 2, qui est parfois comparé à Budokai Tenkaichi. Pour l'instant, il vaut mieux patienter avant de s'emballer trop vite, mais ça en inquiète certains qui n'ont pas envie de débourser de l'argent pour des extensions.

Un roster d'ores et déjà bien fourni

Actuellement, le roster connu de Dragon Ball : Sparking! ZERO est déjà bien fourni. On a eu la confirmation qu'il y aura une bonne partie des différentes versions de Vegeta et Goku, ce qui constitue déjà un total de 24 combattants. En outre, on a appris que des fusions comme Gogeta, Vegetto ou encore Gotenks allaient être incluses dans la sélection dès le lancement. Rien de surprenant, mais au moins, on sait qu'elles ne seront pas bloquées derrière un DLC. Bref, on va tout de même vous remettre la liste (encore incomplète) des personnages qui vont être disponibles :