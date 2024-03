Ça y est ! Le moment tant attendu est enfin arrivé et on peut découvrir du beau (et épique) gameplay pour Dragon Ball Sparking Zero. De quoi rendre complètement fous les fans.

L'actualité Dragon Ball est décidément bien chargée dernièrement. Akira Toriyama laisse derrière lui une horde de fans en deuil, mais aussi les projets en cours sur lesquels il travaillait. Parmi eux, le jeu vidéo Sand Land prévu prochainement, le nouvel anime DB Daima, mais surtout le très attendu Dragon Ball Sparking Zero, qui signe le retour en force de la licence tant appréciée des joueurs. Bandai Namco a récemment fait grimper la pression en dévoilant quelques nouveaux personnages qui viendront constituer l’impressionnant roster du jeu. Mais ce que les fans attendaient, c’était surtout de voir ce Budokai Tenkaichi 4 en action. C’est maintenant chose faite, puisque l’éditeur japonais vient de dévoiler une longue séquence de gameplay de Dragon Ball Sparking Zero. Et oui, ça tabasse.

Dragon Ball Sparking Zero passe à l'action

Le rendez-vous était donné à 15h tapantes et Bandai Namco n’a pas déçu. Dragon Ball Sparking Zero est donc passé à l’action avec pas moins de 13 minutes de gameplay mettant en avant les combats que l’on nous promettait effrénés et à première vue, les bougres ne semblent pas avoir menti. Ces nouvelles séquences sont aussi l'occasion de nombreux combattants (avec Goku et Vegeta qui se mettent sur la tronche sinon ce n'est pas drôle) et autres animations spéciales entre deux baffes et un coup de poing dans les gencives, des Kamé Hamé Ha et bien sûr des transformations à tout va.

Comme on peut le voir dans la toute nouvelle vidéo, Dragon Ball Sparking Zero reprendra l'esprit des précédents jeux et ses mécaniques phares tout en les modernisant à sa façon. Comme c'était le cas avant, les joueurs peuvent s'attendre à maîtriser un vaste éventail de personnages jouables, chacun équipé de ses propres capacités, transformations et techniques uniques. Sur le papier, le jeu devrait justement être l'un des plus complets de la licence avec un roster de plus de 160 personnages. Pour l'instant, seule une quarantaine de personnages ont été officialisés et d'autres se sont ajoutés à la liste :

Les nouveaux combattants montrés

Super Trunks

Dyspo

Butta

Kakunsa

Rosh

Nappa

Jeese

Toppo

Kale Broly

Hit

Super Saiyan Broly (Full Power)

Des nouvelles mécaniques présentées

Le jeu proposera évidemment son petit lot de nouveautés, notamment au niveau des dash pour pimenter et complexifier l'action. A cela s'ajoute une nouvelle jauge qui se charge au cours du combat, le « Skill Count ». Elle permettra d'effectuer des contres inédits, comme le « Revenger Counter » qui vous permet de riposter en absorbant les attaques de vos adversaires et la « Super Perception » qui permet de contre-attaquer en anticipant plusieurs coups, y compris les attaques de Ki. « Ces nouveaux éléments étendent les choix que vous avez en combat et rendent le jeu encore plus fun », promet Bandai Namco dans sa présentation. Dernière nouveauté et pas des moindres, les « Vanishing Assaults », qui téléportent votre personnage derrière son ennemi contre un peu de Ki.

Toujours pas de date de sortie pour Dragon Ball Sparking Zero. Le jeu est toujours attendu pour cette année sur PS5, Xbox Series et PC via Steam