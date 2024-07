Le jeu de combat Dragon Ball: Sparking! Zero dévoile du nouveau contenu de façon totalement inattendue. Les fans d'origine vont être ravis, c'est certain !

Des mangas populaires, il y en a plein. Mais les mangas de légende se comptent probablement sur les doigts d'une main. Parmi eux, on pense immédiatement à l'œuvre culte du regretté Akira Toriyama, à savoir Dragon Ball. Après 30 ans d'existence, la franchise cartonne toujours autant dans le monde. Et ce n'est pas près de s'arrêter, puisque les projets autour d'elle ne s'épuisent jamais. Par exemple, côté des jeux vidéo, Dragon Ball Sparking Zero débarquera sur PC et consoles en octobre 2024. Et, justement, une nouvelle rumeur plutôt crédible devrait ravir les fans de la première heure.

Dragon Ball Sparking Zero devrait parler à vraiment tous les fans

Un jeu DB n'avait probablement pas été attendu aussi fortement depuis longtemps que ce Dragon Ball Sparking Zero. Marquant le grand retour de la formule Budokai Tenkaichi — marquant son renouveau en empruntant le titre original japonais accompagné —, ce nouveau jeu développé par Spike Chunsoft porte les espoirs de fans de l'ère PS2 qui veulent retrouver les sensations d'antan.

Mais, au-delà de son gameplay atypique en 3D, la particularité de cette licence était aussi son roster géant, couvrant toutes les époques du manga de Toriyama. Les premières annonces autour de Dragon Ball Sparking Zero ont déjà révélé qu'il proposerait des personnages issus de DBZ, DBS et même DB GT !

Il ne manquerait alors plus que le DB originel, celui de l'enfance de Goku, pour compléter le tout. Or, une récente interview de David Edmunson pour IGN pourrait bien avoir vendu la mèche... À l'occasion de la ComicCon de San Diego, le directeur marketing de Bandai Namco a assuré que nous pourrions « avoir des personnages de Dragon Ball affrontant d'autres de Dragon Ball Super ».

Ce n'est pas tout ! Pour enfoncer le clou, il répond par la positive lorsque le journaliste rebondit en disant que « toutes les ères » de DB seraient donc dans le jeu. Et Edmunson a même poursuivi en donnant pour exemple la possibilité de jouer Tao Pai Pai en combat dans DBSZ. Et, si vous êtes fan, vous savez que cet ennemi est exclusif à DB (entendu dans le sens de la jeunesse de Goku, avant la séparation avec Z dans l'anime).

Tao Pai Pai dans l'anime Dragon Ball. © Akira Toriyama / Toei Animation.

Une chose est donc sûre désormais : des personnages de DB seront bien au roster de Dragon Ball Sparking Zero. Pour le moment, l'éditeur de dévoile aucune nouvelle image. Mais, après ces déclarations officielles d'un représentant de Bandai Namco, nous pouvons nous attendre à une officialisation prochaine en bonne et due forme.