Dragon Ball Sparking Zero est LE jeu attendu par tous les fans et joueurs de cette célèbre licence. En termes de contenu, il pourrait réserver une jolie surprise qui fera plaisir, surtout pour les anciens.

La série Dragon Ball continue de fasciner et d'attirer de nouveaux adeptes, témoignant de son impact indélébile sur la culture populaire. Le dernier jeu en date, Dragon Ball: Sparking Zero, suscite déjà un intérêt considérable, notamment en raison de son impressionnante liste de combattants puisés à travers les différentes sagas de la franchise. Et justement, il se pourrait bien que le roster propose quelques belles surprises pour les gros fans.

Dragon Ball: Sparking Zero et le cas Broly

Les récents développements autour du jeu suggèrent un clin d'œil nostalgique à l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers Dragon Ball Z : Broly. La version classique de ce super guerrier, connue pour sa puissance inégalée et sa rage destructrice, pourrait bien faire son retour dans ce nouvel opus, si l'on en croit les dernières mises à jour du site officiel de Sparking Zero.

La rumeur prend sa source dans l'annonce de personnages déjà confirmés pour le jeu, où l'on retrouve notamment la version moderne de Broly issue de Dragon Ball Super. Cette itération du personnage a été bien accueillie par les fans, mais nombreux sont ceux qui conservent une affection particulière pour la version originale de Broly, celle qui a terrorisé Goku et ses amis dans le film Dragon Ball Z - The Legendary Super Saiyan.

L'ajout récent d'une nouvelle forme de Broly, désignée sous le terme « Broly (Super) » sur le site officiel, sème le doute et l'espoir parmi les communautés de fans. Cette spécification pourrait indiquer la présence de plusieurs variantes de Broly dans le jeu, y compris celle de l'époque DBZ. Après tout, si la version canonique était la seule présente, pourquoi spécifier « (Super) » ?

Ce détail n'est pas isolé. D'autres personnages comme Freezer ont également reçu une étiquette spécifique, soulignant la version « Super » du personnage pouvant se transformer en Golden Freezer. Les fans de la saga, surtout ceux attachés aux classiques, pourraient ainsi revivre des moments mythiques et réinventer des combats épiques avec des personnages légendaires. Bien que rien ne soit encore officiel, ces indices laissent entrevoir une célébration de toutes les époques de Dragon Ball dans Sparking Zero. Et c'est plutôt un bon point.