Dragon Ball Sparkling Zero est ultra attendu et l'annonce que le monde attend pourrait enfin arriver. De quoi apporter un peu de joie dans le cœur des fans ?

La saga Dragon Ball continue de captiver les cœurs avec l'annonce de son dernier jeu, Dragon Ball Sparking Zero. L'attente est énorme, surtout depuis que l'on a pu découvrir plus de 10 minutes de gameplay la semaine dernière (à l'écriture de cette news). Le jeu s'annonce totalement épique, avec une tonne de personnages jouables et tout un tas de possibilités d'attaques pour totalement charmer le fan de Dragon Ball. Hélas, nous n'avons pas eu le droit à une date de sortie. Sauf que...

Dragon Ball Sparking Zero pour bientôt ?

Dragon Ball Sparking Zero vient de recevoir une classification par l'ESRB (organisme américain qui évalue les jeux), suscitant l'espoir chez les joueurs que le jeu soit en phase finale de développement et qu'une date de sortie soit prochainement annoncée. Mais ce n'est pas tout. Les fans les plus attentifs ont remarqué aussi la présence d'une vidéo non répertoriée sur le compte YouTube de Bandai Namco Europe. Cette découverte alimente les spéculations sur une éventuelle annonce imminente de la date de lancement, possiblement prévue pour coïncider avec des dates significatives pour la communauté de DB.

En effet, le 9 mai, souvent célébré comme le Jour de Goku, est pressenti par certains comme le moment idéal pour cette annonce. D'autres parient sur une sortie en novembre, alignée avec les célébrations du 40e anniversaire de la franchise DB, offrant un double hommage à cette saga légendaire et à son créateur, Akira Toriyama. Ce dernier, récemment décédé à l'âge de 68 ans, laisse derrière lui un héritage monumental dans le monde du manga et de l'anime, avec Dragon Ball mais aussi grâce à ses contributions significatives dans le design de personnages pour des jeux emblématiques tels que Dragon Quest, Chrono Trigger et Blue Dragon.

Même si Bandai Namco n'a pas encore confirmé officiellement ces informations, l'anticipation reste forte au sein de la communauté. Cette attente est d'autant plus alimentée par la récente publication d'un teaser de gameplay pour Dragon Ball Sparking Zero, augmentant encore l'excitation autour du jeu.